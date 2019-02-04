"Ким Чен Ын и Дутерте" наделали шума на улицах Гонконга

  • 4 февраля 2019
двойники Ким Чен Ына и Дутерте Копірайт зображення EPA

Двойники Ким Чен Ына и Родриго Дутерте вызвали переполох в Гонконге.

Это выглядело так, будто лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Филиппин Родриго Дутерте прогуливаются по улицам Гонконга.

Только внимательно присмотревшись к ним вблизи, можно было увидеть, что это - лишь двойники лидеров двух государств, чьи поступки и заявления регулярно наполняют ленту новостей.

Пародирует Ким Чен Ына артист, выступающий под сценическим именем Howard X, а Родриго Дутерте - артист, который называет себя Cresencio Extreme.

Двойники Ким Чен Ына и Дутерте пришли с муляжами автоматов в ресторан в Гонконге Копірайт зображення EPA
Image caption Двойники Ким Чен Ына и Дутерте пришли с муляжами автоматов в ресторан в Гонконге
Затем двойники пришли на мессу в церкви святого Иосифа. Двойник Дутерте был одет в белую рубашку, которую любит надевать президент Филиппин Копірайт зображення Getty Images
Image caption Затем двойники пришли на мессу в церкви святого Иосифа. Двойник Дутерте был одет в белую рубашку, которую любит надевать президент Филиппин
Визит двойника Дутерте в церковь Копірайт зображення Getty Images
Image caption Визит двойника Дутерте в церковь вызвал сумасшедшую реакцию со стороны некоторых прихожан, которые начали наперебой делать с ним селфи
"Это действительно Дутерте?" - некоторые жители Гонконга не поверили, что перед ними президент Филиппин, потому что его двойник казался моложе Копірайт зображення Getty Images
Image caption "Это действительно Дутерте?" - некоторые жители Гонконга не поверили, что перед ними президент Филиппин, потому что его двойник казался моложе
двойники Ким Чен Ына и Дутерте Копірайт зображення EPA
Image caption Желание сотен людей сделать селфи не помешало двойникам лидеров КНДР и Филиппин полакомиться курятиной
Дутерте и двойник Копірайт зображення EPA
Image caption Президент Дутерте (слева) и артист-двойник Cresencio Extreme
Лидер КНДР Ким Чен Ын (слева) и артист Howard X, который его пародирует Копірайт зображення Getty Images
Image caption Лидер КНДР Ким Чен Ын (слева) и артист Howard X, который его пародирует

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