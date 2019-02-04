"Ким Чен Ын и Дутерте" наделали шума на улицах Гонконга

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Двойники Ким Чен Ына и Родриго Дутерте вызвали переполох в Гонконге.

Это выглядело так, будто лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Филиппин Родриго Дутерте прогуливаются по улицам Гонконга.

Только внимательно присмотревшись к ним вблизи, можно было увидеть, что это - лишь двойники лидеров двух государств, чьи поступки и заявления регулярно наполняют ленту новостей.

Пародирует Ким Чен Ына артист, выступающий под сценическим именем Howard X, а Родриго Дутерте - артист, который называет себя Cresencio Extreme.

Копірайт зображення EPA Image caption Двойники Ким Чен Ына и Дутерте пришли с муляжами автоматов в ресторан в Гонконге

Копірайт зображення Getty Images Image caption Затем двойники пришли на мессу в церкви святого Иосифа. Двойник Дутерте был одет в белую рубашку, которую любит надевать президент Филиппин

Копірайт зображення Getty Images Image caption Визит двойника Дутерте в церковь вызвал сумасшедшую реакцию со стороны некоторых прихожан, которые начали наперебой делать с ним селфи

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Это действительно Дутерте?" - некоторые жители Гонконга не поверили, что перед ними президент Филиппин, потому что его двойник казался моложе

Копірайт зображення EPA Image caption Желание сотен людей сделать селфи не помешало двойникам лидеров КНДР и Филиппин полакомиться курятиной

Копірайт зображення EPA Image caption Президент Дутерте (слева) и артист-двойник Cresencio Extreme

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лидер КНДР Ким Чен Ын (слева) и артист Howard X, который его пародирует

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