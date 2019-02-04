"Ким Чен Ын и Дутерте" наделали шума на улицах Гонконга

Двойники Ким Чен Ына и Родриго Дутерте вызвали переполох в Гонконге.
Это выглядело так, будто лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Филиппин Родриго Дутерте прогуливаются по улицам Гонконга.
Только внимательно присмотревшись к ним вблизи, можно было увидеть, что это - лишь двойники лидеров двух государств, чьи поступки и заявления регулярно наполняют ленту новостей.
Пародирует Ким Чен Ына артист, выступающий под сценическим именем Howard X, а Родриго Дутерте - артист, который называет себя Cresencio Extreme.
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