Копірайт зображення STR/AFP/Getty Image caption Дакшаяни, на фото 2016 года, жила в храме Ченгаллор Махадева в южном штате Керала

Дакшаяни, которую считали самой старой в мире слонихой в неволе, умерла в возрасте 88 лет в Индии.

В храме Ченгалур Махадева (южный штат Керала) Дакшаяни участвовала в религиозных обрядах и процессиях, и там же животному присвоили титул Гая Мутасим или Бабушка-слон.

На днях ее ветеринар сообщил, что Дакшаяни перестала есть. Умерла слониха во вторник.

Смотрители последние годы начали сами кормить ее ананасами и морковью, поскольку у слонихи возникли проблемы с передвижением.

Уже в течение нескольких лет она не принимала участия ни в одном публичном событии.

Руководство организации, управляющей храмом, заявило, что Дакшаяни была самой старой слонихой в неволе и оценила ее возраст в 88 лет.

В Книге рекордов Гиннесса в графе "самй старый слон" значится еще и Лин Ван.

Этот азиатский слон умер в зоопарке на Тайване в 2003 году, в возрасте 86 лет. Во время Второй мировой войны он служил в британской армии.

Еще одна слониха - Индира - умерла в Индии в 2017 году, как сообщали тогда - в возрасте "от 85 до 90 лет".

Копірайт зображення STR/AFP/Getty Image caption Слониха участвовала в храмовых обрядах и процессиях

В Индии в неволе живут более 2400 слонов.

Бывший руководитель организации, управляющей храмом, сообщил агентству AFP, что за Дакшаяни хорошо ухаживали.

"Из-за различных прагматических ограничений мы не могли отпустить ее, но обеспечивали ей достаточно места для прогулок", - сказал он.

Однако защитники природы говорят, что многие слоны страдают, живя в плохих условиях.

Британская группа Action for Elephants говорит, что около 800 слонов, которых держат в индийских храмах, в частности в штате Керала, живут в "ужасных условиях".

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