В Германии у семьи конфисковали мопса за долги и продали его на eBay

Копірайт зображення Getty Images Image caption Архивное фото: черные мопсы считаются очень ценными животными

Администрация немецкого города конфисковала у семьи собаку из-за неуплаченных налогов, а потом продала ее на онлайн-аукционе eBay.

Как сообщают немецкие СМИ, власти города Ален, земля Северный Рейн-Вестфалия, сначала хотели забрать инвалидную коляску одного из членов семьи, поскольку это был самый ценный предмет в доме.

Но решили забрать черного мопса по имени Эдда.

Один из чиновников выставил животное на онлайн-аукционе eBay за 750 евро - это вдвое меньше, чем обычно стоят собаки этой породы.

Но на этом история, о которой первой сообщила местная газета Ahlener Tageblatt, не закончилась.

Новым владельцем Эдды оказалась офицер полиции Михаэла Джордан, которая рассказала изданию, что с недоверием отнеслась к низкой цене.

Позвонив по номеру, указанному в объявлении, она поговорила с представителем городской администрации.

Он пояснил, что животное забрали, потому что его владелец задолжал городу - в частности не оплатил налог на собаку.

Чиновник заверил, что мопс вполне здоров, поэтому г-жа Джордан согласилась его купить.

Сейчас она говорит, что у Эдды обнаружились проблемы со здоровьем, о которых ей не рассказали. Начиная с декабря, когда у мопса поменялся владелец, собаке сделали уже четыре операции из-за проблем с глазами.

Теперь г-жа Джордан требует компенсации расходов - на сумму около 1800 евро. Ее претензии к городской администрации привлекли внимание газеты Ahlener Tageblatt.

Журналисты также нашли первых владельцев Эдды.

"То, как это кончилось, - совсем не нормально", - заявила бывшая хозяйка собаки, хотя она соглашается, что собаку у нее конфисковали небезосновательно.

Она рассказала газете, что судебный распорядитель и двое чиновников из городской администрации пришли в ее дом в ноябре в поисках ценных вещей для уплаты долгов.

Как сообщают СМИ, сначала чиновники хотели забрать инвалидную коляску ее мужа, но коляска принадлежала не семье, а страховой компании.

В городской администрации эту информацию опровергли, назвав ее "злыми сплетнями".

В конце концов, мопс оказался самым ценным, что было в доме.

"Я знаю, что Эдда сейчас в хороших руках", - заявила ее бывшая владелица, добавив, что ее трое детей очень скучают по собаке.

В городской администрации отметили: то, что у владельцев забрали собаку - вполне законно, поскольку ее стоимость составляет более 250 евро, так что это можно считать ценностью.

Однако, после публикаций СМИ в администрации заявили, что исследуют обстоятельства инцидента.

В частности пересмотрят, правильным ли было использование личного аккаунта на eBay для продажи животных.

Ранее собак у владельцев за долги не конфисковали, отметили в городской власти.

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