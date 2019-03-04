Мужчину с собакой в снежном плену спас соус тако

Копірайт зображення Deschutes County Police Image caption Джереми Тейлор и Элли при менее снежной погоде

Мужчина и его собака, которые из-за сильного снегопада в течение пяти дней были заблокированы в машине в центральной части штата Орегон, выжили благодаря тому, что ели соус тако, сообщили в полиции.

36-летний Джереми Тейлор вместе с собакой Элли в воскресенье, 24 февраля, поехали купить горючего, но так и не вернулись. В среду их объявили пропавшими без вести.

Их нашли в пятницу, и Тейлор сообщил полиции, что его автомобиль застрял в снегу.

По словам полицейских, мужчина и собака были в хорошем состоянии, правда очень голодны.

Позже в полиции сообщили, что Тейлор рассказал им, что ночь на воскресенье он провел в машине, однако на следующий день выпало еще больше снега. Мобильного телефона у мужчины с собой не было.

Он и Элли пытались идти пешком, но из-за глубокого снега далеко уйти не смогли и вернулись обратно к автомобилю.

"Джереми периодически заводил машину, чтобы поддерживать тепло, а из еды у них было несколько пакетиков соуса тако", - говорят в полиции.

В посте на Facebook Тейлор поблагодарил всех и сказал, что ему очень повезло, и очень хотелось бы, чтобы больше такого не повторилось.

Что же касается соуса тако, по его словам, он съел три упаковки острого соуса из сети заведений быстрого питания Taco Bell, и сказал, что тот "спасает жизни".

В Taco Bell заявили, что очень рады, что с Тейлором и Элли все в порядке, и что они хотят с ним связаться, чтобы передать ему несколько заслуженных тако.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram