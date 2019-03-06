Копірайт зображення TWITTER/@ORIGINAL_VAUGHN Image caption Профессор Натан Александер рассказал, что младенец вел себя очень хорошо

В США профессор математики стал местным героем после того, как в соцсетях появились фотографии, как он держит младенца своего студента на руках.

Студент Уэйн Хэйер принес на занятия свою маленькую дочь Ассату, поскольку не смог найти для нее няню.

Он объяснил ситуацию преподавателю Натану Александеру, и тот всю 50-минутную лекцию держал младенца на руках, чтобы студент мог писать конспект.

"Своих детей у меня нет", - рассказал Александер изданию Buzzfeed News. - Я волновался, что она начнет плакать, но все прошло идеально. Она очень хорошо себя вела".

Профессор Натан Александр преподает в колледже Морхаус, где традиционно учатся темнокожие мужчины.

Один из самых известных выпускников учебного заведения - Мартин Лютер Кинг-младший.

Как сообщают СМИ, 34-летний Александер сказал своему студенту Хэйеру, что он может взять свою дочь с собой на лекцию, заметив, что он часто рано уходит с занятий, чтобы ухаживать за ребенком.

"Он работает на двух работах, учится на дневном отделении, задействован в программах лидерства - и при этом отец", - рассказал Александер телеканалу CNN.

"Это фото должно напоминать о том, что каждый день делают родители, и насколько важен доступный уход за детьми", - добавил преподаватель.

В комментарии Buzzfeed News он рассказал, что укачивал девочку и шутил, что она уснет на его лекции.

"Когда она начала засыпать, я сказал аудитории: "Думаю, я сейчас скучно рассказываю", - вспоминает Александер.

Фото с лекции быстро распространилось в соцсетях. Пользователи выражали восхищение и поддержку профессору, а некоторые другие преподаватели также пообещали помогать студентам, если они окажутся в подобной ситуации.

Мать Ассаты Фирда Хэйер в Facebook выразила благодарность профессору и пользователям соцсетей за поддержку.

"Мы за тысячи километров от семьи и друзей, поэтому обычно я остаюсь с ребенком сама. Те, кто знает, что такое быть молодой мамой, понимают, насколько трудным это может быть", - написала она.

Она добавила, что ее муж хотел дать ей время отдохнуть. "Кроме того, он таким образом больше времени проводит с Ассатой", - отметила она.

Александер поблагодарил в Twitter за слова поддержки, а местной газете заявил, что он - "не исключение".

"Преподаватели делают это по-своему каждый день", - сказал он.

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