Смерть заключенного от жажды: семья получит миллионы компенсации

Копірайт зображення Reuters Image caption 38-летний Террил Томас умер в тюрьме в результате "глубокого обезвоживания"

Семья американца, который умер от обезвоживания в тюрьме, получит 6,75 млн долларов от округа Милуоки и частной компании, отвечающей за содержание заключенных.

38-летний Террил Томас был найден мертвым в своей камере в тюрьме округа Милуоки в 2016 году - через семь дней после того, как охранники отключили ему подачу воды в качестве наказания.

Судебно-медицинский эксперт округа Милуоки признал смерть заключенного убийством. Смерть произошла в результате "глубокого обезвоживания".

Адвокаты Томаса назвали сумму компенсации одной из самых крупных среди выплаченных за смерти в тюрьме.

"Это решение отражает не только глубокий ущерб, нанесенный г-ну Томасу и его семье, но и шокирующую природу неправомерных действий обвиняемых в прекращении подачи воды этому человеку и игнорирование его очевидных признаков страданий, когда он буквально умер от жажды", - сказали юристы в совместном заявлении для СМИ.

Обязательства по выплате компенсации будут разделены между округом Милуоки и частной компанией Armor Correctional Health Services, которая обеспечивала охрану здоровья заключенных.

Ни округ Милуоки, ни компания не ответили на запросы о комментариях.

Почти 7 млн долларов компенсации будут разделены среди шести детей Томаса, сообщает according to AP News.

Томас был арестован в апреле 2016 года по обвинению в стрельбе из пистолета в казино.

По словам его адвокатов, Томас страдал от биполярного расстройства и был в разгаре "острого кризиса психического здоровья", когда он прибыл в тюрьму округа Милуоки.

Томас вскоре попал в изолятор. Это было наказание за затопление его первой камеры, где он запихнул наматрасник в унитаз. Адвокаты заявляли, что это свидетельствовало об ухудшении его психического состояния.

В качестве наказания единственный источник питьевой воды Томаса был намеренно отключен. Это была "общая и распространенная практика" в тюрьме, говорят документы суда.

Под присягой подробно изложены элементы наказания Томаса: лишение матраса и постельного белья, лишение пищи и функционирующего туалета, а также отказ от медицинского обследования и проверки психического здоровья.

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Томас потерял более 10% веса тела за восемь дней пребывания под стражей.

В свой последний день жизни заключенный Томас "просто лежал голый на полу, едва способный двигаться, сильно обезвоженный, буквально умирая от жажды", - говорится в документах суда.

После расследования смерти прокуратура округа Милуоки возбудила уголовные дела против трех сотрудников, которые участвовали в блокировании водоснабжения Томаса или лгали полиции во время расследования.

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