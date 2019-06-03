Украину "оккупировали" бабочки. Почему их так много

Копірайт зображення Валентина Вздульская

Украину "атакуют" бабочки. В сетях ходят фото и видео, на которых видно большое количество крылатых в украинских селах и городах, в частности в Киеве. Откуда они взялись и почему их сейчас так много?

"Что за напасть в Требухове - уже, наверное, 4 часа летят бабочки, их миллионы", - пишет Александр Каленченко.

И таких записей в Facebook сейчас можно найти немало.

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Как сообщают в министерстве экологии, речь идет о солнцевике - бабочке семейства Нимфалидов, которую также называют многоцветницей.

Это мигрирующий вид. Зимой бабочки мигрируют в теплые края - в Северную Африку, а весной снова возвращаются на север, в том числе и в Украину. Вот так выглядит карта их миграции.

В Украине они откладывают яйца, гусеницы растут и окукливаются, после чего уже в течение месяца куколки лопаются и из них вырастают новые бабочки.

Как правило, бабочки откладывают яйца группами и неодновременно. Поэтому новое поколение появляется постепенно и не так массово.

Копірайт зображення Валентина Вздульская

Однако в этом году, как и в течение нескольких предыдущих лет, из-за короткой весны бабочки отложили яйца почти одновременно, в первый удачный по погодным условиям день.

Как следствие, все новые бабочки появились так же одновременно - после первого же летнего дождя.

Копірайт зображення Валентина Вздульская

По словам Валерия Корнеева, заведующего отделом энтомологии Института зоологии НАН Украины, в течение лета бабочки дадут еще несколько поколений - скорее всего, две или три.

В конце лета, говорит Корнеев, они снова улетят на юг и вернутся только следующей весной.

Копірайт зображення Валентина Вздульская

В ведомстве говорят, что бабочки этого вида во время миграции преодолевают огромные расстояния. Скорость передвижения бабочек может достигать 50 км/ч. За сутки они пролетают до 500 км.

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