Президент США Дональд Трамп прибыл с государственным визитом в Великобританию. Первый день его трехдневной поездки начался с визита к королеве Елизавете II.

Копірайт зображення Leon Neal/Getty

Самолет Дональда Трампа приземлился в лондонском аэропорту Станстед в 9:00 по местному времени (11:00 по Киеву). Президента США сопровождает супруга Мелания Трамп.

Копірайт зображення WPA Pool/Getty

Из аэропорта они отправились в Букингемский дворец на вертолете - на встречу с королевой.

Вертолет Корпуса Морской пехоты США приземлился на территории Букингемского дворца.

• "Бай-бай": Трамп покинул переговоры с демократами по "шатдауну"

Копірайт зображення WPA Pool/Getty

У вертолета их встретил принц Чарльз с супругой Камиллой, герцогиней Корнуольской.

Копірайт зображення WPA Pool/Getty

Затем вдоль почетного караула Трамп направился во дворец.

Копірайт зображення WPA Pool/Getty

Королева приветствовала Трампа под залпы салюта.

Копірайт зображення Jeff J Mitchell/Getty

Копірайт зображення WPA Pool/Getty

Когда Трамп осматривал почетный караул, прозвучал американский национальный гимн.

Копірайт зображення Chris Jackson/Getty

Копірайт зображення VICTORIA JONES/AFP Image caption Мелания Трамп, королева Елизавета II и принцесса Камилла на крыльце Букингемского дворца

Члены королевской семьи пригласили Трампа с супругой на обед в приватной обстановке.

Копірайт зображення PA

Как писали различные британские и американские издания, на встречу с королевой Трамп собирался привезти не только Меланию (что положено по протоколу), но и всех своих взрослых детей вместе с их мужьями и женами.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дочь Дональда Трампа и советник Белого дома Иванка Трамп - в окне Букингемского дворца

В июле прошлого года Трамп уже посещал Британию, но это был визит другого уровня. Многие британцы, в том числе известные политики, были против того, чтобы Трамп вообще приезжал в Британию.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

***