Встреча Трампа и королевы Елизаветы. Фото с первого дня визита
Президент США Дональд Трамп прибыл с государственным визитом в Великобританию. Первый день его трехдневной поездки начался с визита к королеве Елизавете II.
Самолет Дональда Трампа приземлился в лондонском аэропорту Станстед в 9:00 по местному времени (11:00 по Киеву). Президента США сопровождает супруга Мелания Трамп.
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Из аэропорта они отправились в Букингемский дворец на вертолете - на встречу с королевой.
Вертолет Корпуса Морской пехоты США приземлился на территории Букингемского дворца.
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У вертолета их встретил принц Чарльз с супругой Камиллой, герцогиней Корнуольской.
Затем вдоль почетного караула Трамп направился во дворец.
Королева приветствовала Трампа под залпы салюта.
Когда Трамп осматривал почетный караул, прозвучал американский национальный гимн.
Члены королевской семьи пригласили Трампа с супругой на обед в приватной обстановке.
Как писали различные британские и американские издания, на встречу с королевой Трамп собирался привезти не только Меланию (что положено по протоколу), но и всех своих взрослых детей вместе с их мужьями и женами.
В июле прошлого года Трамп уже посещал Британию, но это был визит другого уровня. Многие британцы, в том числе известные политики, были против того, чтобы Трамп вообще приезжал в Британию.
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