Магазин посоветовал поздравить секретарш бутылкой вина и презервативами. Пришлось извиняться

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Международная сеть магазинов Circle K выпустила рекламу в Мексике, в котором предложила поздравить секретарш с профессиональным праздником подарочным набором. В него входят бутылка вина, шоколадка и пачка презервативов.

Такой "креатив" понравился не всем. В соцсетях компанию раскритиковали, а авторов рекламы обвинили в сексизме. В конце концов, Circle K отказалась от ее использования.

В Мексике принято поздравлять людей с их профессиональными праздниками. Как правило, такие поздравления ограничиваются вручением открытки, сообщением в соцсетях или небольшим подарком и цветами.

Накануне различных праздников местные магазины предлагают покупателям специальные подарочные наборы. Именно так Circle K поступила и накануне Дня секретаря, который ежегодно отмечается в третью среду июля.

Впрочем, немало пользователей соцсетей уверены, что вместо поздравления, Circle K, наоборот, оскорбила представительниц этой профессии.

Копірайт зображення Twitter @Pat_MercadoC

В рекламе компания предложила приобрести подарочный набор, в который входят бутылка вина, шоколадка и пачка презервативов.

"С праздником всех секретарш. Отпразднуйте этот день правильно. Если вы понимаете, о чем я;)", - говорилось в подписи к рекламе.

Важно, что Circle K использовала именно слово секретарша ("secretaria"), а не универсальное "секретарь".

Мексиканский сенатор Патрисия Меркадо заявила, что эта реклама не только распространяет гендерные стереотипы и мизогинию, но и поощряет домогательства на работе.

В результате Circle K согласилась убрать рекламу и извинилась перед всеми, кого публикация оскорбила.

Компания также пообещала, что в дальнейшем будет принимать меры, чтобы "ничего подобного не случилось вновь".

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