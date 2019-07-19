Как авиаперелеты связаны с раком кожи?

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За последнее десятилетие уровень заболеваемости раком кожи в Великобритании резко возрос, особенно у мужчин и молодежи, сообщает организация Cancer Research UK (CRUK).

Количество случаев выявления меланомы выросло у мужчин на 53% - с 19 на 100 тысяч в 2004-2006 годах до 29 на 100 тысяч в 2014-2016 годах.

Соответствующие диагнозы у 25-49-летних выросли на 78% - с 9 на 100 тысяч в середине 1990-х годов до 16 на 100 тысяч в 2014-2016 годах.

В организации призывают людей помнить о защите своей кожи во время отпуска.

У мужчин чаще развивается рак кожи на груди и спине, а у женщин - на ногах (это зависит от того, во что они одеты, когда находятся на солнце). Причем, риск для мужчин возрастает, когда они с неприкрытым торсом работают на улице.

Фактор авиаполетов

Меланома - пятый по распространенности вид рака в Британии. Зарегистрировано чуть менее 16 400 случаев в 2016 году, из них 3400 среди лиц в возрасте 25-49 лет.

Рост связывают с увеличением дешевых полетов - люди чаще летают за границу в отпуск.

Однако рак кожи чаще встречается и у людей старше 65 лет.

Эксперты говорят, что почти 9 из 10 случаев можно предотвратить, используя сильнодействующие солнцезащитные кремы.

Они также советуют:

Ищите тень, когда солнце днем ​​сильно печет

Носите футболку, шляпу и солнцезащитные очки

Регулярно пользуйтесь солнцезащитным кремом, не экономьте его и при необходимости наносите по несколько раз

Мишель Митчелл, исполнительный директор CRUK, отмечает: "Хотя некоторые могут подумать, что загар является признаком хорошего здоровья, нет такого понятия, как здоровый загар, на самом деле это ваше тело пытается защитить себя от вредных лучей".

"Примите свой естественный вид"

Cancer Research UK, который запускает кампанию Own Your Tone ("Примите свой естественный вид"), отмечает, что люди могут забывать об угрозах.

"Защита от солнца необходима не только, когда вы едете за границу, - говорит менеджер по вопросам здравоохранения Карис Бэттс. - Солнце в Британии может быть достаточно сильным, чтобы вызвать ожоги с начала апреля до конца сентября.

Мы хотим поощрить людей принять свой естественный вид и защитить кожу от ультрафиолетового излучения, ища тень, прикрываясь одеждой и регулярно применяя солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором SPF15 (который позволяет находиться на солнце в 15 раз дольше, чем это следует делать без защиты. - Ред.) с четырьмя или пятью звездочками".

Профессор Стивен Пауис, национальный медицинский директор "Национальной службы здравоохранения", сообщил: "Хотя рекордно высоко количество тех, кто победил рак, больше людей имеют диагноз меланома, и почти полмиллиона людей были срочно направлены на проверку рака кожи в прошлом году".

"Итак, жизненно важно, чтобы люди принимали все возможные меры предосторожности, чтобы защитить свою кожу, особенно в летние месяцы", - подчеркнул он.

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