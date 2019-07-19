Музыка перед операцией успокаивает пациентов так же, как медицинские препараты

Копірайт зображення University of Pennsylvania

Прослушивание "наиболее расслабляющей песни в мире" перед операцией способно успокоить пациентов так же, как медицинские препараты.

Песня, о которой идет речь, была написана для того, чтобы снижать чувство тревоги, кровяное давление и сердечный ритм.

В ходе исследования, которое проводилось с участием 157 добровольцев, она показала такие же результаты, как седативные средства. Впрочем, участники эксперимента заявили, что предпочли бы другую музыку.

По словам исследователей, в дальнейшем они планируют таким же образом протестировать и другие типы музыки, чтобы понять, как это повлияет на состояние пациентов.

Результаты исследования, проведенного учеными из Университета Пенсильвании, обнародованы в научном журнале BMJ.

Во время эксперимента добровольцам давали препарат мидазолам или включали для них песню Weightless британской эмбиент-группы Marconi Union.

Вот как звучит эта композиция:

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В конце концов выяснилось, что чувство тревоги в обоих случаях уменьшалось до похожего уровня.

Стресс и чувство тревоги перед операцией может плохо повлиять на восстановление пациента, поскольку в организме вырабатываются гормоны стресса.

При этом, говорят исследователи, одним из минусов медицинских препаратов является то, что они имеют побочные эффекты и пациенты нуждаются в дополнительном наблюдении со стороны врачей.

С музыкой все наоборот, отмечают ученые. К тому же, в отличие от лекарств, она почти ничего не стоит.

"Музыка активизирует зоны мозга, отвечающие за эмоции, систему вознаграждений и пути удовольствия", - говорит одна из авторов исследования доктор Вина Графф.

"Это означает, что пациенты остаются "в своем собственном мире", чувствуют себя максимально комфортно и продолжают контролировать ситуацию".

Музыка и медицина

Музыка уже на протяжении многих лет является бесценным инструментом, который используется в различных областях медицины.

К примеру, во время операций на головном мозге она может помочь отслеживать активность мозга.

Музыкальная терапия также может помочь детям, страдающим аутизмом, и пациентам, которым диагностировали деменцию.

Музыка способна лечить, стимулировать и успокаивать ум и тело самыми разнообразными способами - правда, как это происходит, для исследователей до сих пор зачастую остается загадкой.

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