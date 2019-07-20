В Венеции двух немцев оштрафовали на €1000 за приготовление кофе
Полиция Венеции оштрафовала двух немецких туристов, которых задержали во время приготовления кофе на лестнице моста Риальто.
Путешественников в возрасте 32 и 35 лет наказали на 950 евро за то, что они варили кофе на туристической плитке. Их также попросили покинуть город.
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Венеция недавно расширила перечень правонарушений в сфере общественного порядка, отнеся к ним пикники в определенных зонах и прогулки без рубашек в общественных местах.
Ежегодно город посещает около 30 млн туристов.
Туристов из Берлина заметили за приготовлением кофе у подножия моста Риальто - старейшего из четырех мостов на Гранд-канале. Полиции о них сообщил прохожий.
Мэр города Луиджи Бругнаро сказал: "Венецию нужно уважать, и те люди, которые приезжают сюда и делают то, что хотят, должны понимать это. Благодаря местной полиции, они будут наказаны и выставлены за пределы города".
Местные власти пообещали передавать информацию о нарушителях в посольства их родных стран.
Венецианцы давно жалуются на массовый туризм в городе.
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В декабре прошлого года город получил разрешение на введение налога в размере до 10 евро для туристов, прибывающих в Венецию на короткий период времени.