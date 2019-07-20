В Венеции двух немцев оштрафовали на €1000 за приготовление кофе

  • 20 июля 2019
Туристов оштрафовали на 950 евро Копірайт зображення Comune Venezia
Image caption Туристов оштрафовали на 950 евро

Полиция Венеции оштрафовала двух немецких туристов, которых задержали во время приготовления кофе на лестнице моста Риальто.

Путешественников в возрасте 32 и 35 лет наказали на 950 евро за то, что они варили кофе на туристической плитке. Их также попросили покинуть город.

Венеция недавно расширила перечень правонарушений в сфере общественного порядка, отнеся к ним пикники в определенных зонах и прогулки без рубашек в общественных местах.

Ежегодно город посещает около 30 млн туристов.

Туристов из Берлина заметили за приготовлением кофе у подножия моста Риальто - старейшего из четырех мостов на Гранд-канале. Полиции о них сообщил прохожий.

Мэр города Луиджи Бругнаро сказал: "Венецию нужно уважать, и те люди, которые приезжают сюда и делают то, что хотят, должны понимать это. Благодаря местной полиции, они будут наказаны и выставлены за пределы города".

Копірайт зображення Comune Venezia
Image caption Пару из Германии попросили покинуть Венецию

Местные власти пообещали передавать информацию о нарушителях в посольства их родных стран.

Венецианцы давно жалуются на массовый туризм в городе.

В декабре прошлого года город получил разрешение на введение налога в размере до 10 евро для туристов, прибывающих в Венецию на короткий период времени.

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