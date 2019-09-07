У тираннозавра рекса в голове был "кондиционер"

Копірайт зображення Science Photo Library Image caption Тираннозавры были настоящими властелинами мелового периода

У тираннозавра рекса (Tyrannosaurus rex), крупного и активного хищника, был один серьезный недостаток - он сильно перегревался.

Чтобы справляться с этим, у него в черепе были два больших отверстия, которые, как считают ученые, служили своего рода внутренним "кондиционером".

Раньше считали, что эти отверстия в верхней части головы содержали мышечную ткань, однако теперь группа исследователей из США пришла к выводу, что отверстия на самом деле были затянуты сеткой кровеносных сосудов.

Давно известно, что большим животным нужны дополнительные механизмы охлаждения, поскольку в жару их организм может пострадать от перегрева.

Исследователи во главе с Кейси Холлидей из Университета штата Миссури решили применить тепловизоры на ферме по разведению аллигаторов при зоопарке Флориды.

"В дикой природе получить картинку черепа аллигатора очень сложно, потому что они всегда стараются держаться подальше, а приближаться к ним опасно, - объясняет Кейси Холлидей. - А на ферме мы могли делать фотографии и снимать видео сверху вниз через забор".

Копірайт зображення Science Photo Library Image caption У аллигаторов также есть заполненные кровеносными сосудами отверстия, помогающие регулировать температуру тела

Так ученые обнаружили, что в черепе аллигаторов имеются отверстия, заполненные кровеносными сосудами.

"Температура тела аллигатора зависит от окружающей среды, - говорит соавтор исследования Кент Улиэт из Флоридского университета. - Мы заметили, что когда становилось холоднее, и аллигаторы пытались согреться, тепловизоры регистрировали большие тепловые пятна в верхней части их черепа, которые свидетельствуют о повышении температуры тела. Однако по мере того, как днем ​​становилось теплее, эти пятна темнели, будто их выключали для снижения температуры".

Изучив окаменелые останки и трехмерные изображения черепа тираннозавра рекса, специалисты обнаружили, что у этих динозавров были схожие отверстия.

В прошлом ученые считали, что в двух больших отверстиях в черепе вымершего хищника находились мышцы, которые были задействованы в работе челюстей.

Однако, по словам Кейси Холлидей, "было странно наблюдать мышцы, которые поднимаются вверх от челюстей, затем делают поворот на 90 градусов и продолжаются под сводом черепа".

Сегодня, утверждает он, опираясь на исследования аллигаторов и других рептилий, есть много признаков того, что в этом месте располагались кровеносные сосуды.

Копірайт зображення EPA Image caption Судя по всему, большие отверстия в черепе тираннозавра служили именно для охлаждения

"Нам известно, что у аллигаторов, как и у тираннозавров, есть отверстия в верхней части черепа, и они заполнены кровеносными сосудами, - добавляет профессор анатомии Университета Огайо Ларри Уитмер. - Однако почему-то на протяжении ста лет мы упорно считали, что у динозавров там должны быть мышцы".

"Если вы - активный хищник, а мы думаем, что именно таким и был тираннозавр, вам нужно как-то избавляться от излишнего тепла, а также быстро его получать, - продолжает Холлидей. - И наличие узла капиллярных сосудов в своде черепа обеспечивает таких животных механизмом охлаждения и согревания".

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