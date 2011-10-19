Список претендентів на посаду прем'єра Криму зростає

Копирайт изображения UNIAN Image caption Василя Яцубу (праворуч) називають одним із претендентів на посаду кримського прем'єра

Після смерті Василя Джарти посада голови уряду Криму лишається вакантною вже близько двох місяців. Наприкінці вересня у Сімферополі чекали на президента Віктора Януковича, який мав представити нового керівника уряду автономії, однак цього не сталося.

Кримські посадовці, які раніше стверджували, що президент швидко визначиться із кандидатурою нового прем’єра, вже дратуються, коли в них питають про термін призначення нового керівника.

"Зараз влада сформована і працює. Верховна Рада Криму, Рада міністрів працюють нормально, стабільно", - неодноразово заявляв спікер кримського парламенту Володимир Константинов.

У коментарі BBC.ua його заступник Костянтин Бахарев запевнив, що "у Криму через відсутність прем’єра немає ані політичної, ані управлінської кризи, бо парламент та уряд автономії працюють у тісному зв’язку".

"Політичні консультації тривають, але коли відбудеться призначення я сказати не можу", - зазначив він.

На думку кримського політичного оглядача Яна Сініцина, процес призначення нового прем’єра автономії затягується через політичну кризу загалом у країні.

"Після смерті Василя Джарти Віктор Янукович, думаю, взяв паузу, щоб подивитись, які кандидатури йому запропонують і що йому зможуть запропонувати сили, котрі стоять за цими кандидатурами. Ця пауза, як на мне, затягується через політичну кризу у країні, яку ми зараз спостерігаємо: у президента просто немає часу займатися кримськими питаннями", - сказав Ян Сініцин в інтерв’ю BBC.ua.

За спостереженнями експерта, за контроль над Радою міністрів Криму серйозно борються дві сили – нова, так звана "макіївська" команда, яку представляв і Василь Джарти, а тепер її очолює перший віце-прем’єр Павло Бурлаков, і стара кримська еліта, що прагне повернути свій вплив на автономію.

Віктор Янукович взяв паузу, щоб подивитись, які кандидатури йому запропонують і що йому зможуть запропонувати сили, котрі стоять за цими кандидатурами. Ця пауза затягується через політичну кризу в країні, у президента просто немає часу займатися кримськими питаннями Ян Сініцин, кримський політолог

До речі, на Бурлакова вказували й одразу ж після смерті Василя Джарти. Ніби-то сам колишній прем'єр Криму бачив своїм наступником першого віце-прем'єра.

Проте, Ян Сініцин каже, що робити якісь конкретні прогнози стосовно наступного прем’єра Криму зараз не візьметься ніхто.

"Враховуючи непередбачуваність української влади, будь-хто має непогані шанси стати новим головою уряду. Багато хто вважає, що новим прем’єром може стати голова Севастопольської адміністрації Володимир Яцуба. Говорять навіть про можливість призначення Віктора Януковича-молодшого, хоча це дуже малоймовірно", - зазначив політолог.

Серед претендентів також називали нинішнього міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова, який колись працював у Криму.

Поки влада не може визначитись із новим очільником кримського уряду, з проросійського табору лунають заклики призначити на цю посаду колишнього мера Москви Юрія Лужкова.

Про це, зокрема, заявив голова руху "Севастополь-Крим-Росія" Валерій Подьячий. "Лужков є регіональним топ-менеджером світового класу. Тільки він здатен вивести Крим з того стану руїни, у якому півострів зараз перебуває", - заявив він.

Ян Сініцин називає ці заяви безвідповідальними. "Мотивацію цих панів я не розумію. На мою думку, це чергова спроба з боку цієї маловпливової організації нагадати про себе", - вважає кримський експерт.

У березні Валерія Подьячего та іншого лідера організації Семена Клюєва український суд засудив за сепаратизм до трьох років позбавлення волі умовно. Їх визнали винними у зазіханні на територіальну цілісність України і недоторканність її кордонів.