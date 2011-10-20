Адвокати Тимошенко кажуть, що її апеляція вже готова

Копирайт изображения Reuters Image caption Юлія Тимошенко каже, що не має надій на справедливий апеляційний суд

Адвокати екс-прем'єра Юлії Тимошенко сказали, що її апеляція вже готова.

Один із її адвокатів Сергій Власенко, який, втім не представляв її інтереси на самому "газовому " процесі, сказав, що наразі апеляція проходить "вичитку та узгодження".

"Як тільки апеляція буде остаточно узгоджена, вона буде підписана і подана відповідно до чинного законодавства", - сказав пан Власенко.

У Юлії Тимошенко є час до середи, 26 жовтня, щоб подати апеляцію. Її засудили до семи років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових угод із Росією 2009 року. Вона також не може три роки посідати державні посади і повинна сплатити компенсацію Нафтогазу України у розмірі понад півтора мільярди доларів.

"Наше подання буде ґрунтуватися на тому, що вирок був незаконним, нелогічним і не грунтується на матеріалах судової справи" - казав раніше в інтерв'ю bbc.ua пан Власенко.

"Ми щиро переконані, що справа проти Тимошенко не розглядалася в Печерському суді, а вирішувалася на Банковій, в кабінеті президента, який тотально контролює судову систему".

Ми щиро переконані, що справа проти Тимошенко не розглядалася в Печерському суді, а вирішувалася на Банковій, в кабінеті президента, який тотально контролює судову систему Сергій Власенко

Сергій Власенко сказав, що в Апеляційному суді сидітимуть "такі ж самі судді".

"Говорити, що Апеляційний суд є незалежним, не доводиться. Там сидітимуть такі ж судді, як в Печерському суді".

Справа проти судді, який звільнив Тимошенко

Тим часом, як повідомляє українська газета "Дело", київська прокуратура порушила кримінальну справу проти колишнього голови Печерського суду Києва Миколи Замковенка.

Саме він звільнив Юлію Тимошенко з-під варти 2001 року, коли її звинувачували у корупційних діях у зв'язку із її діяльністю у компанії "ЄЕСУ".

Згідно із інформацією, яку отримала газета, пана Замковенка звинувачують у тому, що він "у період з 1996-го по 2001 рік вчинив службові злочини й злочини проти правосуддя, пов'язані з використанням службового становища".

Як твердить видання, у слідства немає претензій щодо його рішення звільнити Юлію Тимошенко у 2001 році.

"Неостаточний вирок"

Після критики з боку західних країн на вирок Юлії Тимошенко Віктор Янукович наголосив, що її вирок у цій справі не є остаточним.

Білий дім закликав звільнити Юлію Тимошенко та інших опозиційних лідерів. Віктор Янукович в інтерв'ю західним медіа вкотре заперечив, що суд був політичним, додавши, що "Юлія Тимошенко є злочинець, який заслужив сидіти у тюрмі".

Європейський Союз наразі переніс зустріч із президентом Януковичем, який мав відвідати Брюссель 20 жовтня. Він закликав європейських лідерів не пов'язувати справу окрмого українського політика із євроінтеграційними намаганнями цілоїх держави.

Наразі невідомо, коли саме буде подана апеляція і коли її розглядатиме апеляційний суд.

Після оголошення свого вироку Юлія Тимошенко наголосила, що не сподівається на українське правосуддя, а тому буде звертатись до європейського суду з прав людини.

Впродовж усього процесу вона наголошувала, що суд є "політичним лінчуванням".

Зараз проти пані Тимошенко СБУ нову кримінальну справу. У понеділок її вже допитали.

Слідство звинувачує Тимошенко у переведенні боргу її компанії "ЄЕСУ" перед Міноборони Росії на суму 405 мільйонів 500 тисяч доларів на державний бюджет України.