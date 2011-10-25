Справа ЄЕСУ: кому це потрібно?

Копирайт изображения UNIAN Image caption 10 років тому Юлія Тимошенко відповідала у суді по справі ЄЕСУ

Юлії Тимошенко нагадали про її бізнес-діяльність 15-річної давнини. Ця діяльність, за попередніми висновками Служби безпеки України, була не зовсім законною і завдала збитків державному бюджету.

Рішення і СБУ, і генеральної прокуратури відновити розслідування у справі "Єдиних енергетичних систем України" викликало цілком передбачувану й однозначну реакцію Юлії Тимошенко і її соратників: справа була давно закрита, про що є рішення судів вищих інстанцій.

Питання без відповіді

Справа щодо ЄЕСУ то відкривалася, то закривалася упродовж останніх десяти років.

"Оскільки ми живемо не у правовій державі, то пояснювати щось із точки зору нормативних правових актів – безперспективно. У нас закон - як дишло: одного стосується, іншого – ні. І у цьому головна проблема, чому цей процес є політичний. Бо він вибірковий. І це у будь-кого забирає право говорити, що шукається правда", - сказав bbc.ua депутат фракції НУНС Анатолій Матвієнко, який є членом тимчасової комісії парламенту із розслідування обставин підписання газових угод у 2009 році.

А отже, кажуть експерти, знову можна вести мову і про політичні причини чергової реанімації справи ЄЕСУ.

Найрадикальнішу позицію висловив в інтерв'ю bbc.ua політолог Володимир Горбач. Він вважає, що головна причина переслідування Юлії Тимошенко - намагання чинного президента остаточно усунути головного політичного опонента.

"Президент найбільше боїться втратити владу, і цього він не може допустити. Він, швидше, піде на самоізоляцію і ізоляцію країни за білоруським сценарієм, ніж допустить можливість політичної конкуренції і загрози усунення його з посади", - сказав експерт.

Водночас, екс-генеральний прокурор Святослав Піскун припускає, що поновлення кримінальної справи проти Юлії Тимошенко може бути пов'язане із розслідуванням у США справи Павла Лазаренка, бо, мовляв, генеральний прокурор хоче з'ясувати, що у цій справі "недорозслідувано".

Аналогічна ситуація була із Ходорковським. Спочатку проти нього порушили одну справу і засудили. Потім порушили за іншим злочином. Коли відбував покарання, ще раз засудили і дали десять років. Так і з Юлією Володимирівною. Микола Замковенко, колишній суддя Печерського суду

"Тоді не було рішення по Лазаренку в Америці і було невідомо, в якій іпостасі там виступатиме Юлія Тимошенко. Сьогодні ми знаємо, що є вже вирок, і я думаю, що за цими обставинами генпрокурор хоче перевірити ту закриту кримінальну справу, і він має на це абсолютне право", - сказав Святослав Піскун в інтерв'ю 5 каналу.

Піскуну вже відповів захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко. Він твердить, що у справі Лазаренка відсутні будь-які згадки про Юлію Тимошенко і ЄЕСУ.

"Я вже давно говорив, що в Україні - сценарій Росії. Аналогічна ситуація була із Міхаїлом Ходорковським. Спочатку проти нього порушили одну справу і засудили. Потім порушили іншу. Коли він відбував покарання, ще раз засудили і дали десять років. Так і з Юлією Володимирівною. Засудили, а потім перестраховуються, раптом апеляційний чи спеціалізований суди щось змінять у рішенні Печерського суду. Тому підіймають ще пару справ, аби вона не мала змоги займатися політичною діяльністю", - сказав ВВС.ua екс-суддя Микола Замковенко, який 10 років тому ухвалював рішення про зміну запобіжного заходу Тимошенко із утримання під вартою на підписку про невиїзд.

Суддя, якого десять років тому ще до справи Тимошенко також звинувачували у залежності від влади і у вибірковості правосуддя, тепер заявляє про розправу влади із опонентами.

Згадати все

Ті, хто пам’ятає обставини діяльності "Єдиних енергетичних систем України", кажуть, що у 1995-1997 роках для компанії склалися найсприятливіші умови: головою уряду був Павло Лазаренко, завдяки якому ЄЕСУ стала найбільшим посередником у постачанні російського газу і отримала найвигідніші контракти, продаючи його промисловим підприємствам України.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Леонід Кучма і Павло Лазаренко найбільше знають про справи ЄЕСУ

Багато оглядачів вважає, що ті роки були роками найбільшого збагачення і Павла Лазаренка, і Юлії Тимошенко. Хоча декларації про доходи екс-урядовця цього не підтверджують, а сама Юлія Тимошенко твердить, що за часів Леоніда Кучми компанія була повністю зруйнована.

Саме у той час Юлії Тимошенко вдалося домовитися із тодішнім керівником "Газпрому" Ремом Вяхірєвим про співпрацю України з "Газпромом" і міністерством оборони Росії. Міноборони взяло кредит, щоб розрахуватися за газ із "Газпромом". Одержаний газ оборонне відомство обмінювало на необхідні для російської армії товари, які й постачала ЄЕСУ.

У 90-ті роки, коли бартер у торговельних стосунках переважав, така схема виглядала цілком прийнятною. Але у ситуації із ЄЕСУ вона була не лише прийнятною, але й дуже вигідною, бо ціна газу значно перевищувала бартерну вартість товарів від "Єдиних енергосистем".

Десять років тому в інтерв’ю "Известиям", перебуваючи у СІЗО, Юлія Тимошенко пояснювала ситуацію із ЄЕСУ так: компанія чітко дотримувалася контрактів, постачаючи міністерству оборони Росії товари як оплату за російський газ. Але контракт не був виконаний через конфлікт із президентом Леонідом Кучмою.

У нас закон, як дишло – одного від стосується, іншого – ні. І у цьому головна проблема, чому цей процес є політичний. Бо він вибірковий. І це у будь-кого забирає право говорити, що шукається правда Анатолій Матвієнко, депутат парламенту

"Я наполягаю, що ми поставили продукції на 450 мільйонів доларів і за три-чотири місяці були готові віддати решту. Але активи компанії були арештовані, діяльність її в Україні паралізована. Україна штучно створила проблеми із розрахунками з міноборони Росії. Я пропоную російській стороні звернутися до Леоніда Кучми, аби він зняв арешт із активів міноборони Росії в Україні. Як тільки це відбудеться, конфлікт буде вичерпано", - твердила Юлія Тимошенко в інтерв’ю 2001 року, яке "Известия" несподівано опублікували 24 жовтня цього року, ніби-то помилково видавши його за свіже, взяте у СІЗО, де знову перебуває екс-прем’єр.

Але тепер СБУ, що порушила справу, каже, що встановила нові обставини, які раніше не були відомі. Керівник головного слідчого управління СБУ Іван Дерев'янко твердить, що спецслужби спочатку перевіряли листа міністерства оборони Росії до уряду України про заборгованість, а вже потім встановили факти, які змусили порушити справу проти Тимошенко.

В СБУ кажуть, що розслідують факти перерахування грошей на власні рахунки Павла Лазаренка і Юлії Тимошенко під час діяльності ЄЕСУ.

Генеральна прокуратура, відновивши справу "Єдиних енергосистем", твердить про "розкрадання бюджетних коштів і ухиляння від сплати податків".

Двічі в одне й те саме СІЗО

В 2001 році за справою ЄЕСУ Юлія Тимошенко провела у Лук'янівському СІЗО 42 дні. Її звинувачували у "контрабанді російського газу в Україну" і в несплаті податків.

Це були часи найзапеклішого протистояння опозиції із Леонідом Кучмою внаслідок зникнення Георгія Гонгадзе, касетного скандалу, акцій "Україна без Кучми".

У 2001-му, на відміну від 2011 року, біля СІЗО збиралися тисячі прихильників Юлії Тимошенко. Звідти вона вийшла національною героїнею.

І хоча тоді, як і сьогодні, лунали звинувачення у тиску влади на суд, спочатку Печерський суд столиці ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу для Тимошенко із в'язниці на підписку про невиїзд, а згодом інші суди закрили справу взагалі.

Журналісти добре пам'ятають, про що тоді говорили у кулуарах: що або судді одержали матеріальну винагороду, або Леонід Кучма злякався тиску Заходу.

Проте проти голови Печерського суду Миколи Замковенка, який випустив Юлію Тимошенко на свободу, порушили кримінальну справу. Рішення у тій справі досі не ухвалене.

"Із 2001 року справа проти мене не закрита, але комусь потрібно було її витягти сьогодні і сказати, що справа порушена зараз. Вона тягнеться більше десяти років. Тримають мене на уздечці, комусь я подобаюсь", - сказав Микола Замковенко в інтерв’ю bbc.ua.

Екс-суддя припускає, що тепер його справа фігурує у повідомленнях правоохоронних органів з тим, щоб попередити суддів апеляційного суду (а це колишній Київський обласний суд, який закривав справу Тимошенко у 2001 році), які розглядатимуть апеляцію на рішення Печерського суду у справі про газові контракти 2009 року.

Перед помаранчевою революцією справа знову була відкрита. І закрита екс-генеральним прокурором Святославом Піскуном, який твердить сьогодні, що це сталося не через відсутність складу злочину, а через неможливість довести провину Юлії Тимошенко.

Хоча зважаючи на те, хто був при владі у 2005 році, більше спадає на думку інший висновок: може, керівництво прокуратури не вважало за необхідне протистояти помаранчевій владі, яка на той час мала найвищий ступінь довіри громадян?

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