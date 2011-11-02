Тимошенко з-за ґрат просить ЄС про асоціацію

Копирайт изображения AFP Image caption Юлія Тимошенко написала листа з-за ґрат

Екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звернулася до лідерів Євросоюзу із листом, в якому закликала підписати угоду про зону вільної торгівлі та асоціацію з Україною попри обурення, яке в Брюсселі викликав вирок в її справі.

Листа опозиціонерки з-за ґрат передали її родичі. У ньому Юлія Тимошенко пише, що все ще хоче, щоби Україна уклала угоду про асоціацію з Європейським Союзом, яка може стати кроком до подальшого членства у тій організації.

"Я прошу Вас підписати угоди про асоціацію та про зону вільної торгівлі незалежно від моєї долі. ... Я не можу дозволити, щоби моя особиста свобода призвела до загибелі європейської мрії народу України", - цитує лист Юлії Тимошенко агенція France Presse.

У листі, який агенція Associated Press назвала "емоційним", екс-прем'єр-міністр закликає Брюссель ігнорувати дії "кримінальної влади України" та продовжити процес підготовки та підписання угод.

Відмова від цього, пише Юлія Тимошенко, стане трагедією, яка затьмарить майбутнє українського народу. "Я не хочу, щоби щось стало на заваді європейському майбутньому моєї країни, і найменше я хочу, щоб це був мій комфорт", - йдеться у листі Юлії Тимошенко.

Я прошу Вас підписати угоди про асоціацію та про зону вільної торгівлі незалежно від моєї долі. ... Я не можу дозволити, щоби моя особиста свобода призвела до загибелі європейської мрії народу України Юлія Тимошенко

11 жовтня Юлію Тимошенко визнали винною у перевищенні службових повноважень під час укладання "газових" контрактів з Росією у 2009 році, коли пані Тимошенко перебувала на посаді прем'єр-міністра, і завданні державі збитків.

Лідера "Батьківщини" засудили до семи років ув'язнення з трирічною забороною обіймати державні посади. Крім того, вона має сплатити 1,5 мільярди гривень збитків "Нафтогазу". Детальніше про винесення вироку Юлії Тимошенко читайте тут.

Критика з Заходу

На Заході вирок у справі екс-прем'єра скритикували та назвали таким, що має ознаки "політично вмотивованого".

Минулого тижня Європейський парламент ухвалив резолюцію, яку українська влада назвала "перемогою", а опозиція побачила в ній загрозу міжнародної ізоляції України.

Серед основних пунктів резолюції забезпечення чесного, прозорого та неупередженого апеляційного процесу для колишнього прем’єр-міністра Тимошенко, а також можливість для неї повноцінно брати участь у політичних процесах, як зараз, так і під час наступних виборів. Крім того, європарламентарі наполягають на перегляді норм Кримінального кодексу, що залишилися Україні у спадок з радянських часів з метою приведення їх у відповідність до європейських та міжнародних стандартів.

Низка політиків також припускала, що процес у справі Тимошенко може стати на заваді підписанню нової поглибленої угоди Європейського Союзу з Україною, зокрема, в тій її частині, де йдеться про асоціацію.

Технічні переговори стосовно зони вільної торгівлі між Україною та ЄС вже завершені. Припускають, що офіційне підписання може відбутись цього року, але проблеми можуть виникнути на етапі ратифікації документу країнами-членами Європейського Союзу.

Українська влада твердить, що справа Юлії Тимошенко не пов'язана з політикою, а є частиною повномасштабної боротьби з корупцією. Президент Віктор Янукович окремо наголошує, що не має жодної змоги вплинути на ту справу, оскільки суд в Україні є незалежним.

Адвокати Юлії Тимошенко оскаржили вирок в апеляційному суді, але може пройти тривалий час перш, ніж та інстанція розгляне апеляцію.