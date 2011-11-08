Чи здатна Україна заблокувати вступ Росії до СОТ?

Image caption СОТ зацікавлений у членстві Росії в цій організації

Опозиція звинуватила український уряд у тому, що він не використав усіх можливих важелів впливу на Росію під час переговорів про зниження ціни на газ.

Лідер "Фронту змін" Арсеній Яценюк вважає, що у Києва було достатньо аргументів для того, щоб пов'язати ціни на газ із переговорами про майбутнє членство Росії у Світовій організації торгівлі.

Протокол про приєднання Росії до СОТ має бути підписаний у середині грудня. До цього часу остаточну згоду на приєднання Росії дасть Грузія, яка довгий час заявляла, що заблокує процес приєднання через політичний конфлікт із Москвою, а також через проблеми із її товарами на російському ринку. Нині цей конфлікт залагодили, і проти вступу Росії до СОТ не висловлюється жодна країна.

Арсеній Яценюк каже, що оскільки Росія відмовляє у доступі українських товарів на російський ринок, Україна могла б скористатися останнім шансом і пов'язати тему газу з наданням згоди на приєднання Росії до СОТ.

Коли у парламенті з цього приводу виникла суперечка між Арсенієм Яценюком та першим віце-прем'єр-міністром Андрієм Клюєвим, останній сказав несподівану для багатьох річ: що насправді Київ у газових переговорах із Росією такі важелі впливу застосовує, попри те, що кілька років тому голова уряду підписувала листа про згоду України на вступ Росії до СОТ.

Натяк українського урядовця

Російські засоби масової інформації витлумачили ці слова українського урядовця як завуальований тиск на Росію.

У 2008 році прем'єр Юлія Тимошенко підписала листа про згоду на вступ Росії до СОТ. Але [...] такий важіль ми застосовуємо під час переговорів із Росією, коли йдеться про зміну умов контракту на постачання газу до України Андрій Клюєв, перший віце-прем'єр-міністр

"У 2008 році прем'єр-міністр Юлія Володимирівна Тимошенко підписала листа про згоду на вступ Росії до СОТ. Але ми цим питанням займаємося. І ви знаєте, що такий важіль ми застосовуємо під час переговорного процесу з Росією, коли йдеться про зміни умов контракту про постачання газу до України", - заявив Андрій Клюєв.

Перший віце-прем'єр також сказав, що ціна на газ для України буде значно нижчою, ніж є на цей час. Хоча одразу ж додав, що угода, підписана прем'єром Миколою Азаровим про зону вільної торгівлі держав-учасниць СНД, знову передбачає винятки - нафту та газ. А отже, ця угода у випадку ратифікації її Верховною Радою ніяк не вплине на ціну газу для України.

З іншого боку, український уряд обіцяє, що вже у листопаді завершаться переговори із Росією про нові газові контракти і ціни.

Але експерти сумніваються у тому, що "значно нижчі ціни", про які заявляє Андрій Клюєв, стануть наслідком "важелів впливу" з боку Києва. Радше йтиметься про поступки з боку України в іншій царині.

Фахівець Інституту економіки і прогнозування НАН України Володимир Сіденко вважає, що може йтися, передусім, про домовленості щодо використання української газотранспортної системи, яка для Росії становить найбільший інтерес.

"Ціна на газ залежать не від згоди чи незгоди України стосовно вступу Росії до СОТ, а від долі ГТС у форматі, який влаштовуватиме Росію. Насправді я вважаю, що Росія не більше зацікавлена у вступі до СОТ, ніж провідні члени цієї організації, які намагаються залучити Росію, аби поставити її у якість рамки. Росія як основний експортер енергоносіїв на світовий ринок насправді може ще довго перебувати поза цією організацією без відчутної шкоди для себе", - сказав bbc.ua Володимир Сіденко.

Експерт каже, що оскільки Росія, дійсно, застосувала до України методи, що містять ознаки цінової дискримінації, Київ міг би порушувати ці питання, але значно раніше, а не за місяць до вступу Росії до СОТ.

Такі правила цього клубу: якщо ти хочеш одержати згоду, ти маєш іти на серйозні поступки. Подивіться на переговори Росії із США, Китаєм, Австралією. Це можна назвати реальною торгівельною війною. Київ був зобов'язаний бути головним "забійником" в україно-російських переговорах, оскільки у нас величезні проблеми у торгівельних відносинах із росіянами Арсеній Яценюк, лідер "Фронту змін"

Поїзд пішов, але час ще є?

"А тепер вже поїзд пішов. Вже призначено дату приєднання Росії до організації, і ніхто не буде у захопленні, якщо цю дату доведеться переносити через якісь претензії України до Росії. Тим паче, зараз імідж України на Заході не такий, щоб розраховувати на політичну підтримку", - каже Володимир Сіденко.

Водночас, Арсеній Яценюк заявив, що Київ не має зважати на те, що думають інші країни стосовно дій України.

"Я добре пам'ятаю, як деякі країни-члени СОТ викручували нам руки і змінювали свої вимоги по кілька разів в ході переговорного процесу. Це нормально, це завжди відбувається. Бо такі правила цього клубу: якщо ти хочеш одержати згоду, ти маєш іти на серйозні поступки", - сказав bbc.ua Арсеній Яценюк. - "Подивіться на переговори Росії із США, Китаєм, Австралією. Це можна назвати реальною торговельною війною. Київ був зобов'язаний вступити до робочої групи і бути головним "забійником" в українсько-російських переговорах, оскільки у нас величезні проблеми із росіянами: саме вони перші запровадили нетарифні і тарифні обмеження на наші товари. Це стосувалося, передусім, аграрної і молочної продукції. У нас немає з Росією ніякого реального правового режиму постачання енергоносіїв, окрім славнозвісного контракту 2009 року, немає механізму розв'язання суперечок".

Лідер "Фронту змін" вважає, що до моменту проведення міністерської конференції у грудні, на якій буде підписано протокол про приєднання Росії до СОТ, в України ще є шанс висунути свої претензії.

Експерти, натомість, кажуть про те, що більш реалістичним виглядає сценарій, коли після вступу Росії до Світової організації торгівлі Україна буде в змозі скористатися механізмом розв'язання cуперечок, у тому числі стосовно ціни на газ, але вже у рамках цієї організації.

Утім, українські урядовці запевняють, що суперечка про ціну на газ для України завершиться раніше, ніж Росія набуде членства у СОТ.