Європарламент визначається щодо України

Image caption Доповідь депутата з Польщі Легутка має рекордну кількість поправок через політичну ситуацію в Україні

Сьогодні комітет з питань закордонних справ Європарламенту у Страсбурзі розглядає проект доповіді польського депутата Ричарда Антоні Легутко (група Європейських консерваторів і реформаторів) щодо рекомендацій Раді ЄС, Європейській службі зовнішніх дій та Єврокомісії при укладенні угоди про асоціацію з Україною.

Проект доповіді розглядається у Європарламенті відповідно до нових компетенцій цього представницького органу, закріплених у Лісабонській угоді: тепер Європарламент має дорадчий голос при укладенні угод між ЄС та третіми країнами.

Довга дорога до саміту

Текст документу було підготовлено ще всередині липня, однак через процедурні моменти його розгляд в сесійній залі передбачався лише на листопад. Події ж осені цього року в Україні, і, зокрема, винесення вироку колишній прем’єр-міністру Юлії Тимошенко Печерським судом Києва 11 жовтня призвели до затягування процесу.

Одразу після рішення суду доповідач Легутко запропонував перенести розгляд доповіді на пізніший термін, який планувалося визначити після запланованого на 20 жовтня візиту в Брюссель президента України Віктора Януковича.

Однак згодом і сам візит було перенесено, оскільки очільники ЄС вважали, що в нових політичних умовах зустріч з українським президентом втрачала свій початковий сенс – замість обговорення невирішених питань тексту угоди про асоціацію довелося б вкотре нагадувати про важливість верховенства права та чесного правосуддя в Україні для подальшої інтеграції, яка передбачається угодою про асоціацію.

А 27 жовтня Європарламент ухвалив резолюцію, яка закликала Європейську комісію відновити "конструктивний діалог" з Україною, а українську владу - забезпечити верховенство права в справі Юлії Тимошенко.

Тож депутати вирішили більше не переносити голосування, оскільки в такому випадку воно просто могло б втратити будь-який сенс, тим більше, що на сьогодні практично всі спірні питання між Києвом та Брюсселем в тексті угоди вже вирішені. Крім перспективи членства, на чому донедавна наполягала Україна, і що виходить за рамки мандатів, наданих переговорним командам як Києва, так і Брюсселя.

Позитивний проект

Основний текст проекту доповіді Європарламенту досить позитивний для України. Однак треба наголосити, що цей текст було підготовлено ще 18 липня. Саме тому в ньому містяться такі рекомендації, як завершити переговори з Україною про угоду про асоціацію до кінця цього року, підписати документ – до літа наступного року, а до кінця 2012 року – підготувати всі необхідні документи для початку процедури ратифікації угоди.

Крім того, в проекті передбачається запропонувати надати Україні допомогу в реалізації положень угоди і, зокрема, в зміні законодавства відповідно до стандартів ЄС, сприяти обізнаності українських громадян щодо переваг, які відкриваються угодою про асоціацію, посилити співпрацю в енергетиці, обмін студентами, а також – встановити чітку остаточну дату запровадження безвізового режиму.

Що з цих ініціатив збережеться у фінальному проекті перед тим, як його буде винесено на голосування у сесійній залі парламенту, - продемонструє сьогоднішнє голосування.

Маса поправок

В цілому до проекту рекомендацій подано 164 поправки – річ практично небачена для документів, які стосуються двосторонніх відносин України та ЄС за всю їхню історію. І не в останню чергу це пояснюється внутрішньополітичною ситуацією в Україні, про що згадувалося вище.

Однією з "популярних" тем для поправок став вирок Печерського суду Юлії Тимошенко. Депутати одразу кількох різних політичних груп запропонували згадати цю подію в проекті резолюції. Дехто, як, наприклад, депутати з групи народних партій Ельмар Брок та Андрій Ковачев, пропонують зазначити в проекті доповіді, що збереження вироку колишньому прем’єру та подальше унеможливлення її участі в політичному житті країни негативно вплине в цілому на процес підписання та ратифікації угоди про асоціацію.

Інші, як ліберали Грехем Уотсон та Крістіна Оюланд, – лише наголосити на важливості чесного судового процесу щодо пані Тимошенко, зокрема, та необхідності забезпечити незалежність судової системи, унеможлививши маніпулювання судами з політичними цілями.

Ще одним каменем спотикання в проекті рекомендацій стала дата парафування, підписання та ратифікації угоди про асоціацію. Основні пропозиції стосуються того, щоб відмовитися від закріплення чітких дат парафування (наприкінці цього року), а також підписання та підготовки до ратифікації угоди (до кінця наступного року).

Терміни зміняться?

Найрадикальніші пропозиції, при цьому, полягають в тому, щоб поставити процес підписання та ратифікації угоди про асоціацію від того, наскільки демократичні принципи, верховенство права та повага до прав людини дотримуватимуться в Україні. В тому числі, на прикладі судових процесів проти представників опозиції та членів колишнього уряду.

Виходячи з аналізу представлених поправок, можна передбачати, що комітет Європарламенту спробує уникнути будь-яких конкретних обіцянок Україні щодо підписання угоди.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Юлія Тимошенко за ґратами вже три місяці. Її ув'язнення депутати Європарламенту назвали політичним переслідуванням

Цікавою в цьому контексті є і поправка ряду депутатів від групи народних партій на чолі з Андрієм Ковачевим за номером 87, яка передбачає розробку спеціальних механізмів призупинення дії угоди про асоціацію на випадок порушення фундаментальних демократичних принципів українською владою.

Наскільки ця ідея буде популярною серед депутатів, наразі сказати складно, однак сам факт появи такої поправки свідчить, лише про відсутність у європейських депутатів впевненості в готовності українських партнерів не лише декларувати своє європейськість, але й сповідувати її на практиці.

Окрему стурбованість у депутатів Європарламенту викликають і повідомлення з України про проблеми засобів масової інформації. Представники практично всіх політичних груп представили поправки до доповіді, в яких пропонується висловити стурбованість такими повідомленнями і зазначити важливість незалежних медіа для функціонування демократичного суспільства.

Безвізовий режим може постраждати...

Найгіршою ж новиною під час сьогоднішнього голосування в Європарламенті може стати зникнення рекомендації щодо встановлення конкретного терміну запровадження безвізового режиму між ЄС та Україною.

На сьогодні є чотири пропозиції поправок до цього пункту. Депутат Йоханнес Корнеліс ван Баален узагалі пропонує викреслити згадування про безвізовий режим в проекті доповіді, депутат Баррі Мадленер – висловитися проти безвізового режиму з Україною взагалі, Арно Данжан – зберегти довготермінову перспективу, а сам доповідач пан Легутко – запропонував свого роду новий компроміс, який полягає в тому, щоб "активно працювати над перспективою запровадження безвізового режиму між ЄС та Україною, ніж над утриманням довготривалої перспективи".

В цілому, проект доповіді після сьогоднішнього голосування в Комітеті, буде винесений на розгляд однієї з наступних пленарних сесій Європарламенту не пізніше початку грудня.

І хоча цей документ не можна назвати аж занадто принципово важливим для двосторонніх відносин України та ЄС, у будь-якому випадку він визначить позицію Європарламенту щодо підписання та ратифікації нової угоди з Україною.

Змінити цю позицію після її схвалення буде непросто. А від неї, передусім, залежатиме, коли запрацює зона вільної торгівлі.