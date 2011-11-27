Юлію Тимошенко вітають з днем народження

Копирайт изображения afp Image caption Юлія Тимошенко, ймовірно, не почує привітань прихильників, бо її перевели в іншу камеру.

У неділю, 27 листопада, Юлії Тимошенко, яка ув’язнена в Лук'янівському СІЗО, виповнюється 51 рік.

Прихильники екс-прем'єра влаштували під слідчим ізолятором концерт-мітинг за участі українських музикантів. Для участі в ньому запросили Ніну Матвієнко, Марію Бурмаку, Олександра Пономарьова, Тараса Чубая, Тараса Петриненка, гурти "Гайдамаки", "От вінта", ТНМК.

Мітинг, який тривав понад чотири години, завершився феєрверком і виступом Тараса Петриненка з піснею "Україна".

В акції взяли участь близько 5 тисяч осіб, повідомляє УНІАН. Організатори акції кажуть про 10 тисяч людей.

"Сьогодні у нашої Юлі день народження. Ми прийдемо до неї в гості, принесемо квіти і вітання", - йдеться у вітальному листі однопартійців, повідомляє сайт Юлії Тимошенко.

Водночас автори листа зазначили, що екс-прем'єр, скоріш за все, не зможе почути їхніх привітань, оскільки 25 листопада її перевели в іншу камеру - подалі від вулиці.

У державній пенітенціарній службі твердять, що переселення пов'язане з плановим ремонтом у камерах і підготовкою їх до зими.

Крім того, 25 листопада на вулиці Дегтярівській, де розташований слідчий ізолятор, розпочалися дорожні роботи. У БЮТ вважають, що вулицю перекрили саме через запланований мітинг. Однак у неділю, після початку акції, на вулиці відновили рух.

Анонсований раніше запуск повітряної кулі на честь дня народження пані Тимошенко, не відбувся. Як повідомили у партії "Батьківщина", політ скасували через погодні умови.

Свято "у важкі часи"

З нетерпінням очікуємо на можливість відсвяткувати її наступний день народження на волі Чарльз Тернок, депутат Європейського парламенту

У день народження свого лідера прес-служба "Батьківщини" оприлюднила тексти привітань, які надходять пані Тимошенко від європейських політиків та громадських діячів.

"На жаль, сьогодні немає чого святкувати ні їй, ні Україні", - написав президент Європарламенту Єжи Бузек у своїй сторінці на Facebook. Він сказав, що справи проти Юлії Тимошенко висвітлюють "партійність української еліти".

У привітанні голови Фонду Конрада Аденауера Ганса-Ґерта Пьоттерінґа сказано, що Фонд "як партнер підтримує Вас і Вашу партію й у ці важкі часи".

Пан Пьоттерінґ написав, що хотів би передати пані Тимошенко ці привітання "за інших обставин".

Речник групи Європейських консерваторів та реформаторів, депутат Європейського парламенту Чарльз Тернок сказав, що Юлію Тимошенко необхідно звільнити.

"З нетерпінням очікуємо на можливість відсвяткувати її наступний день народження на волі", - сказав пан Тернок.

Колишнього прем'єра привітали також член Європейського парламенту, голова польської делегації ЄНП Яцек Зарюш-Вольскі і президент Світового конгресу українців Евген Чолій.

Захист Юлії Тимошенко наполягає, що її здоров'я у вкрай тяжкому стані. 24 листопада пані Тимошенко обстежили в лікарні за межами СІЗО.