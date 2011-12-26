Політичні прогнози на 2012-й: усім потрібні зміни

Копирайт изображения UNIAN Image caption Юлія Тимошенко сподівається на Європейський суд з прав людини

Переважна більшість політичних подій у 2012 році беруть початок у 2011-му.

Кримінальне переслідування Юлії Тимошенко та інших колишніх урядовців, перспективи укладення угоди про асоціацію із Європейським Союзом та вибори до Верховної Ради будуть найпомітнішими темами 2012-го року.

Окрім того, ВВС Україна звертає увагу на такі події:

обрання нового президента Росії та наслідки для України;

Україна і Єдиний економічний простір та інші організації на пострадянському просторі;

вибори президента США та Україна;

об'єднавчі процеси опозиційних сил;

кадрові зміни у виконавчій владі;

реформи президента та соціальні протест.

1. Кримінальне переслідування Юлії Тимошенко

Зважаючи на кількість кримінальних справ, порушених генеральною прокуратурою та СБУ, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко і далі лишатиметься за ґратами, а судові процеси триватимуть. Хоча Юлія Тимошенко заявила, що відмовляється від участі у засіданнях, де розглядаються її апеляції і не подаватиме касаційних скарг, інші суди розглядатимуть кримінальні справи, які ще розслідуються генеральною прокуратурою.

Як заявляв перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін, щодо Юлії Тимошенко розслідується десять кримінальних справ: три - генеральною прокуратурою, одна – Службою безпеки і шість – Державною податковою службою.

Юлія Тимошенко звернулася до Європейського суду з прав людини зі скаргою на неправомірність переслідування і арешту у серпні 2011 року. Проте Європейський суд хоч і повідомив про намір розглянути це звернення у прискореному режимі, зможе розпочати цей розгляд лише тоді, коли касації екс-прем'єра пройдуть усі інстанції в Україні.

Не виключено, що "справа Тимошенко" знову стане предметом розгляду у Верховній Раді. Після того, як президент Янукович заявив, що він і далі є прихильником гуманізації статті Кримінального кодексу, за якою засудили екс-прем'єра, про повернення до розгляду почали говорити і у фракції Партії регіонів.

Деякі експерти також не виключають, що у 2012-му році президент Янукович може амністувати Юлію Тимошенко.

2. Судові вироки Юрію Луценку та іншим урядовцям

Image caption На Європейський суд з прав людини покладає надії і Юрій Луценко

У 2012 році слід очікувати судових вироків у справах колишніх урядовців, які постали перед судом у 2011-му. Окрім Юрія Луценка, судових рішень, швидше за все, дочекаються колишній в.о. міністра оборони Валерій Іващенко, колишній керівник Державної митної служби Анатолій Макаренко, екс-керівник відділу Київської енергетичної митниці Тарас Шепітько, які проходять у справі про розмитнення газу компанії "РосУкрЕнерго".

Загалом близько десяти колишніх представників виконавчих структур попередньої влади можуть бути або засуджені, або виправдані судом. Проте навряд чи обвинувальні вироки залишаться без оскарження. Тому у 2012 році українські суди знову будуть під пильною увагою журналістів і політиків.

Однопартійці Юрія Луценка заявляють, що Європейський суд з прав людини взяв до розгляду справу екс-міністра. Вони упевнені, що суд ухвалить рішення на користь пана Луценка і що це рішення слід чекати саме у 2012-му.

3. Угода про асоціацію із ЄС та зону вільної торгівлі - сподівання лишаються

Був абсолютно чіткий сигнал від ЄС, що без звільнення Юлії Тимошенко підписання угоди про асоціацію не буде. [...] Тому все залежатиме від долі екс-прем'єра і від того, чи потребуватиме українська влада підтримки Європи в економічних і політичних питаннях Олександр Палій, політолог

Після того, як на саміті Україна-ЄС у Києві 19 грудня було підписано лише спільну заяву, українські урядовці заявили, що парафування угоди може відбутися вже у найближчі кілька місяців.

З цим погоджуються і експерти. Оптимісти кажуть, що парафування може відбутися наприкінці січня - на початку лютого. Але подальше підписання знову опиниться під питанням, допоки, як неодноразово заявляли представники ЄС, не стануться зміни в українській політиці. Ці зміни напряму пов'язані із долею Юлії Тимошенко та інших ув'язнених представників опозиції.

"Був абсолютно чіткий сигнал від ЄС, що без звільнення Юлії Тимошенко підписання угоди про асоціацію не буде. Європа ставиться до цієї справи не як до персональної справи Тимошенко. Вони звертають увагу на те, що зараз за ґратами перебувають лідери двох політичних сил - БЮТ і НУНС - які на останніх парламентських виборах здобули більше половини голосів. Тому все залежатиме від долі Тимошенко і від того, чи потребуватиме українська влада підтримки Європи в економічних і політичних питаннях", - сказав bbc.ua експерт Інституту зовнішньої політики Олександр Палій.

Президент Янукович, натомість, вважає, що у 2012 році процес інтеграції України із ЄС не зупиниться. Зокрема, він сподівається на реальні кроки до лібералізації візового режиму із ЄС.

4. Україна і Єдиний економічний простір

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Якщо не ЄС, то ЄЕП?

Зважаючи на ускладнення відносин із Європейським Союзом, слід очікувати нових спроб Кремля залучити Україну до Єдиний економічного простору. Президент Віктор Янукович визнавав, що ця пропозиція лунає від російської влади постійно, у тому числі і у ході переговорів про зміну газових контрактів.

"Наша позиція лишається незмінною: ми хочемо подивитися, як працюватиме Єдиний економічний простір, побачити результати цієї роботи, особливо після того, як Росія вступила до СОТ. Ці результати - не за горами. Якщо це приваблюватиме Україну, якщо це буде вигідно і відповідатиме нашим національним інтересам, ми винесемо це питання на публічне обговорення і матимемо свою позицію", - заявив президент Віктор Янукович.

Ми хочемо подивитися, як працюватиме ЄЕП, особливо після того, як Росія вступила до СОТ. Якщо це буде приваблювати Україну, [...] ми винесемо це питання на публічне обговорення і матимемо свою позицію Віктор Янукович, президент України

Експерти кажуть про те, що у 2012-му році українська влада може остаточно визначитися стосовно своїх зовнішніх пріоритетів, особливо за умови, якщо у Києва не лишатиметься надій на інтеграцію із Європейським Союзом.

Директор програм Фінського інституту міжнародних відносин Аркадій Мошес, говорячи із кореспондентом bbc.ua у Брюсселі, сказав, що погіршення відносин із ЄС означатиме посилення пресингу з боку Росії, "тому що саме це відбувається тоді, коли країна спільного сусідства втрачає поле для зовнішньополітичного маневру".

5. Вибори президента Росії і вплив на Україну

Прихід до влади Владіміра Путіна у березні 2012 року стане новим етапом в українсько-російських взаєминах, вважають аналітики.

Експерти кажуть, що тепер українській владі доведеться шукати спільну мову із Владіміром Путіним, що раніше добре вдавалося Юлії Тимошенко. Натомість, Віктор Янукович звик спілкуватися із Дмітрієм Мєдвєдєвим, чий стиль називають менш жорстким, ніж путінський. Президенту України доведеться вибудовувати особисті взаємини із новим президентом Росії.

Копирайт изображения Reuters Image caption Віктору Януковичу доведеться вибудовувати особисті стосунки із Владіміром Путіним

Політологи також кажуть про те, що російський президент буде жорстко тиснути на Україну, домагаючись економічних і політичних поступок від Києва.

"Не лише тому, що стиль Путіна є доволі жорстким. А ще й тому, що Росія зараз перебуває у скрутній економічній ситуації. Через проблеми в економіці Кремль намагатиметься увійти в різні сектори української економіки. При цьому стикатимуться інтереси Росії і української влади та її оточення", - вважає експерт Інституту зовнішньої політики Олександр Палій.

Деякі експерти і політики припускають, що саме після приходу пана Путіна на президентську посаду Юлія Тимошенко може опинитися на свободі.

6. Президентські вибори у США і Україна

Копирайт изображения Getty Image caption Офіційний Київ спробує заручитися підтримкою США?

На тлі погіршення відносин Києва як з ЄС, так і з Росією, наступний рік може дати більший шанс заручитися підтримкою Сполучених Штатів. Дехто вважає, що такий шанс особливо реалістичний на тлі "охолодження" відносин США і Росії через систему ПРО в Європі.

Однак, як каже кореспондентка ВВС Україна у Вашингтоні Наталія Хижняк, беручи до уваги офіційні заяви США щодо дій української влади, зокрема, у справі Юлії Тимошенко, можна припустити, що Києву не вдасться отримати підтримку Вашингтона, не повернувшись до демократичної практики і захисту прав людини.

Адміністрація Барака Обами чітко дала зрозуміти, що закривати очі на це не буде. У разі перемоги чинного американського президента і його більшої уваги до внутрішніх економічних питань, саме ініціатива української сторони може забезпечити посилення діалогу. Втім експерти у США погоджуються: на якійсь"обмін" чи "бартер" з Києвом, на кшталт збагаченого урану, США не підуть.

"Найбільшої перспективи у двосторонній співпраці має питання залучення інвестицій, що особливо актуально для України. Бізнес-рада США-Україна постійно наголошує, що шукає більшої підтримки української влади щодо залучення американських інвестицій. І зокрема, в енергетичній сфері", - зазначає Наталія Хижняк.

У разі приходу до влади на початку листопада республіканців, які зазвичай набагато активніше підтримують Україну, вимоги щодо демократичних стандартів Києва також не зміняться. Республіканці не підуть так далеко, аби "закрити очі" на це питання, впевнені оглядачі.

7. Опозиція: об’єднання і роз’єднання

Копирайт изображения UNIAN Image caption Опозиція знову спробує об'єднатися

Наближення парламентських виборів спонукатиме опозиційні партії шукати шляхів для спільної протидії правлячій політичній силі. Арешт Юлії Тимошенко підштовхнув опозицію до чергових спроб об'єднання, і у 2012 році цей процес продовжиться. До цього їх підштовхує і новий закон про вибори парламенту, у якому виборчий бар'єр піднято до п'яти відсотків, що не лишає шансів потрапити у Верховну Раду багатьом політичним силам.

Наприкінці року низка опозиційних лідерів заявили про готовність об'єднуватися, хоча на практиці це означатиме приєднання менших партій до тих, що мають кращі шанси потрапити до Верховної Ради.

Заклики Юлії Тимошенко до формування єдиного списку на виборах не принесуть очікуваного екс-прем’єром результату. Передусім тому, що це б означало входження до списку якоїсь однієї партії решти політичних сил.

Експерти кажуть, що найвірогідніше, головними гравцями у перегонах проти чинної влади стануть "Батьківщина", "Фронт змін", "Свобода" та "Удар".

Проте процес узгодження (чи як кажуть лідери найбільших партій, єдиний список) кандидатів у депутати у мажоритарних округах може виявитися більш ефективним.

"Досвід роботи у виборчих кампаніях доводить, що опозиційні сили не зможуть об'єднатися. Максимум, на що вони спроможуться – узгодити кандидатів в одномандатних округах і домовитися про координацію дій у виборчих комісіях", - такий прогноз в інтерв'ю bbc.ua робить голова Комітету виборців України Олександр Черненко

8. Відставки і призначення у Кабінеті Міністрів України

Копирайт изображения UNIAN Image caption Президент обіцяє нові урядові відставки

Президент Віктор Янукович анонсував кадрові зміни у виконавчій владі. Про плановані відставки третини міністрів йшлося протягом останніх півроку, проте президент не поспішав із указами і давав шанс урядовцям виправитися.

"Є сьогодні плани зробити кадрові зміни, і вони будуть, коли прийде час", - сказав Віктор Янукович за тиждень до Нового року.

"Час настане" у 2012 році, коли зміни у Кабінеті Міністрів набудуть більшої ваги і знаковості. Оскільки саме звільнені міністри стануть цапами-відбивайлами через критику, що лунає на адресу виконавчої влади. Натомість, ті, хто прийде на їхнє місце, мають стати візитівкою уряду і Партії регіонів перед парламентськими виборами у жовтні.

Саме у цьому зв’язку експерти не виключають, що ближче до виборів може відбутися заміна і прем’єр-міністра України, оскільки саме голова уряду мав би очолити виборчий список Партії регіонів. Раніше такою людиною називали Сергія Тігіпка, який заявив про злиття його "Сильної України" із регіоналами.

9. Реформи і загострення соціальних протестів

Копирайт изображения UNIAN Image caption Влада може почекати із реформами до парламентських виборів, аби не збуруювати соціальні протести

Адміністрація президента та уряд проголошують про намір втілювати Національний план дій з реалізації програми економічних реформ на 2012 рік.

Подібна національна програма діяла і у 2011 році, однак наміри влади кардинально змінити систему надання соціальних пільг та податкову систему спричинили соціальні протести.

Експерти кажуть, що через непопулярність реформ, що їх намагається втілити уряд, у 2012 році слід чекати продовження протестів, причому, до підприємців, чорнобильців, студентів можуть приєднатися інші категорії громадян. Стратегія на 2012 рік передбачає, зокрема, реформування галузей освіти та медицини.

Команді Віктора Януковича слід буде докласти неймовірних зусиль, аби одночасно проводити реформи і не втратити ще більше свій рейтинг, який протягом правління нової влади суттєво знизився.

Якщо владна команда і надалі намагатиметься наповнювати бюджет за рахунок соціально вразливих верств населення, це неминуче спричинить чергову хвилю протестів.

Хоча не виключено, що реформи будуть відкладені на час після жовтневих парламентських виборів: як це сталося із скасуванням мораторію на продаж землі, який відклали до 2013 року.

10. Вибори до Верховної Ради України

Копирайт изображения UNIAN Image caption Опозиція обіцяє одержати конституційну більшість у новому парламенті

Парламентські вибори пройдуть за змішаною виборчою системою, коли половина депутатів обиратиметься за партійними списками, половина - у мажоритарних округах. Хоча ті, хто має досвід у виборчих компаніях, кажуть, що така система більше вигідна партії влади, лідери опозиції заявляють, що у новому парламенті можуть одержати не менше 300 голосів, тобто, конституційну більшість.

У той же час, провладні політичні сили не роблять гучних заяв про результати майбутніх виборів. Досвід попередніх виборчих кампаній засвідчив, що Партія регіонів вміє залучити у свої ряди найпопулярніших серед місцевого населення політиків, тому швидше за все, вже навесні 2012-го цей процес активізується.

Той, хто виграє парламентські вибори, матиме право формувати Кабінет Міністрів. Якщо опозиція справді візьме більшість мандатів, як обіцяє, то це означатиме, що в країні з’явиться уряд, опозиційний до президента Януковича.

Окрім того, багато експертів кажуть, що результати парламентських виборів 2012 року дадуть підстави для прогнозів про те, чи збереже нинішня партія влади шанси виграти президентські вибори у 2015 році.

Читайте також економічні підсумки року, огляд головних політичних подій 2011-го, найбільш знакові міжнародні події, а також головні тенденції в соціальному і гуманітарному житті України.

Більше про прогнози на наступний рік та підсумки минулого и можете почитати у підбірці 2011-2012: підсумки та прогнози.