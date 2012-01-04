Айова як старт виборчої кампанії у США

Копирайт изображения AFP Image caption Десятки тисяч мешканців штату Айова взяли участь у кокусі республіканців

Під час голосування в американському штаті Айова Рік Санторум і Мітт Ромні отримали найбільше голосів в якості кандидатів-республіканців на президентські перегони в США восени.

Вони здобули по 25% відсотків голосів виборців, хоча й офіційно із перевагою у лише вісім голосів переміг Мітт Ромні. 3 січня у США розпочалась передвиборна президентська кампанія, семеро кандидатів від Республіканської партії почали боротьбу за право стати єдиним суперником демократа Барака Обами на виборах президента у листопаді 2012-го. Остаточного кандидата від республіканців оберуть на республіканському національному з"їзді в серпні.

"Дякую, Айова, ми здійснили перший крок для повернення цієї країни, - заявив маловідомий досі, колишній сенатор з Пенсильванії Рік Санторум під час виступу в Айові. - Семеро моїх дітей, дякую вам за підтримку".

"В серці Америки розпочалась ця важлива передвиборча кампанія. Ми змінимо Білий Дім і повернемо цю країну на правильний шлях", - наголосив у своєму виступі колишній губернатор штату Массачусетс Мітт Ромні.

Вибори по-американськи: "кокуси" і "праймеріз"

Невеликий штат Айова розпочав боротьбу кандидатів-консерваторів під час так званого "кокусу".

Виборці зібрались на "сесії" в школах, сіті-холлах, інших громадських закладах, аби обрати свого кандидата від республіканців, а також 28 делегатів, які поїдуть голосувати на республіканську конвенцію у Флориді в серпні. Експерт Університету Джона Гопкінса Джеймс Райс розповідає про сутність кокусів:

"Іноземцям слід зрозуміти, що американська виборча система і політика загалом є дуже локальною, кожен штат має свій спосіб участі у виборах. Айова проводить кокуси - відкриті форуми. Люди сидять у залах, перед ними виступають кандидати, і потім люди пишуть свій вибір на папері, який потім здають. Результати одразу оприлюднюють в Інтернеті. Наступний штат, який вибиратиме кандидата - Нью-Гемпшир - має іншу систему. Він проводить праймеріз. Під час такої форми проходять партійні збори і голосування бюлетенями. Воно може бути відкритим чи таємним".

Трійка фаворитів

Image caption Трійка переможців Айови. Зліва направо Рон Пол, Мітт Ромні та Рік Санторум

Серед семи найбільш популярних кандидатів від республіканців особливо виділялись троє: колишній губернатор штату Массачусетс Мітт Ромні, техаський конгресмен Рон Пол і колишній сенатор від штату Пенсильванія Рік Санторум.

Перемога Санторума поряд з Ромні, лідером попередніх рейтингів, стала несподіванкою.

Рік Санторум - консерватор з Пенсильванії, який розраховував на підтримку християн-євангелістів Айови.

Санторум виступав перед виборцями в усіх 99-и округах штату, вражаючи прихильників соціального консерватизму своїми пропозиціями заборонити гомосексуальні шлюби та аборти, навіть у випадку зґвалтування.

Під час виступу на кокусі він звернувся до американських робітників з обіцянкою захистити їх, згадував історію свого дідуся, який важко працював. Експерти назвали виступ Санторума "поетичним" і таким, що захоплює серця консервативних виборців.

Щодо міжнародної політики, Санторум заявляє, що готовий бомбити ядерні об‘єкти Ірану, якщо той відмовиться відкрити їх для міжнародних інспекторів.

Мітт Ромні, колишній губернатор штату Массачусетс, зарекомендував себе як дуже організований кандидат з великими грошима. Він постійно запевняє виборців: "Оберіть мене, тому що саме я реально можу перемогти Обаму".

Однак у багатьох є сумніви, чи він справжній консерватор, а не просто успішний бізнесмен і адміністратор, який допоможе американській економіці. Техаський конгресмен Рон Пол, який посів третє місце, - найстарший учасник перегонів. 76-річний Пол виголошував лібертаріанські гасла, виступав за "дуже маленьку долю уряду" в житті США та за скасування Федеральної резервної системи.

"Нам не потрібні ООН чи НАТО, аби вказувати, чи нам починати чи закінчувати війну", - виголосив Рон Пол під час кокусу в Айові.

В серці Америки розпочалась ця важлива передвиборча кампанія. Ми змінимо Білий Дім і повернемо цю країну на правильний шлях Мітт Ромні, переможець кокусу в штаті Айова

Проти "соціалізму" Обами виступала і єдина жінка-кандидат від республіканців Мішель Бахманн:

"Обама ставиться до США як до якоїсь країни третього світу, до бананової республіки. Нам не потрібен соціалізм, тому ми проти його планів державної системи охорони здоров'я. Ми - США, ми - інші".

Чи важлива Айова?

Експерти наголошують, що Айова не є репрезентативним штатом для Республіканської партії загалом. Втім вона показала, чи є сенс боротся далі для певних кандидатів. В подальшому інші штати можуть бачити своїм фаворитом зовсім іншого кандидата-республіканця, але Айова дала можливість Санторуму і Ромні отримати так званий "моментум", підняти їх на хвилю успіху.

Їхньою метою зараз є втриматись під час наступного етапу - праймеріз в Нью-Гемпширі 10 січня.

Шоком для багатьох стало 5 місце губернатора Техасу Ріка Перрі, якого вважали ледве не "ковбойською зіркою" і дуже харизматичним лідером. Він вже заявив, що поїде додому в Техас "оцінити ситуацію", що фактично означає відмовитись від перегонів.

Коментатори ліберального СNN дуже гостро обговорювали в прямому ефірі кокус республіканців в Айові.

За словами коментатора Джона Верста, "залишається подивитися, як Санторум буде звертатися до італійців і ірландців під час наступного етапу виборів в Нью-Гемпширі. Там не люблять державне фінансування, втручання, виступають проти політики Обами, ці люди навіть не люблять громадські парки!"