Вибори в США: республіканець Мітт Ромні переміг у Нью-Гемпширі

Копирайт изображения Reuters Image caption Хто зможе зупинити переможну ходу республіканця Мітта Ромні?

Колишній губернатор Массачусетса успішно здобув близько 40% голосів.

На другому місці опинився техаський конгресмен Рон Пол з 23% голосів, а колишній губернатор Юти Джон Гантсмен став третім з 17%.

Остаточний кандидат від Республіканської партії у листопаді позмагається з президентом Бараком Обамою за крісло у Білому домі.

Як кажуть оглядачі, пан Ромні, який минулого тижня вже переміг на кокусах в Айові, має потужний імпульс для успішних результатів у наступному штаті.

Після закінчення голосування в Нью-Гемпширі він оголосив про свою перемогу й розкритикував економічну політику президента Обами.

"У президента вже закінчилися ідеї, - сказав він своїм прихильникам. – Тепер у нього закінчуються виправдання".

"І сьогодні ввечері ми просимо славних мешканців Південної Кароліни приєднатися до жителів Нью-Гемпшира і зробити 2012-й роком кінця його повноважень", - сказав пан Ромні.

Вибори президента США відбудуться 4 листопада.

У найближчі місяці всі штати проведуть так звані первинні вибори щодо єдиного номінанта від республіканців, а остаточного суперника Барака Обами на перегонах назвуть на зборах Республіканської партії у серпні.

Кожен штат має різну систему голосування: або кокуси - голосування під час зборів активістів і кандидатів на так званих "форумах", або праймеріз - голосування на рівні всього штату, яке може бути або відкритим або таємним.

Експерт: Ромні тепер важко зупинити

Як передає кореспондент ВВС Україна у США, в Нью-Гемпширі розклад борців за право стати єдиним суперником Барака Обами дещо змінився.