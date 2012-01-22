Хорватія вирішує, чи піде до ЄС

Копирайт изображения Reuters Image caption Більшість хорватів таки підтримують вступ до ЄС

У Хорватії проходить референдум, на якому голосують щодо приєднання країни до Європейського Союзу у 2013 році.

Опитування громадської думки свідчать, що приєднання підтримують близько 60% хорватів, так само як і всі ключові політичні партії.

Опоненти вступу Хорватії до ЄС побоюються втрати суверенітету лише через два десятиліття після здобуття Загребом незалежності.

"Я проголосував проти, тому що я не думаю, що нам буде добре жити в ЄС. Я чув багато поганого про ЄС, про тамтешню економічну ситуацію і про те, що він може запропонувати", - каже 23-річний студент університету Матеа Коленц.

Натомість прихильники наполягають на тому, що членство у ЄС стане найкращою опцією для Хорватії у довготерміновій перспективі.

"Ми не можемо залишатися за межами ЄС. ... Звичайно, будуть якісь падіння, але це щось таке, до чого треба звикати", - каже Йосіп Заврскі, пенсіонер, який одним із перших прийшов на свою виборчу дільницю у Загребі.

Нині країна потерпає від багатьох економічних проблем, зокрема, і від високого безробіття.

"Хорватія не втратить свого суверенітету чи природних ресурсів, і так само нею не стане керувати ЄС", - йдеться у письмовому зверненні до хорватів президента країни Іво Йосиповича.

Вирок Готовіні позбавив ентузіазму

Як розповідає кореспондент Бі-Бі-Сі Нік Торп, в останні роки ентузіазму в Хорватії з приводу вступу до ЄС стало менше. Хоча, додає він, євроінтеграцію підтримують всі ключові політичні партії, а також - сербська меншина.

Хорватія не втратить свого суверенітету чи природних ресурсів, і так само нею не стане керувати ЄС Іво Йосипович, президент Хорватії

Неочікувано закликав проголосувати за вступ до ЄС командувач хорватськими збройними силами часів війни на Балканах 90-х років Анте Готовіна. Він зараз відбуває покарання за воєнні злочини проти сербів.

Припускають, що нещирість Загреба під час розшуків Анте Готовіни за ордером Міжнародного трибуналу у справах колишньої Югославі сповільнила розгляд заявки цієї країни до ЄС.

Торік Анте Готовіну засудили, що викликало сплеск антиєвропейських настроїв у Хорватії, де багато хто продовжує вважати його національним героєм.

Хорватія підписала угоду про приєднання до ЄС у грудні 2011 року. Якщо вступ до ЄС підтримають на референдумі, ратифікувати його ще матимуть усі 27 держав-членів ЄС.