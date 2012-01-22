День Соборності: Янукович - про здобутки, опозиція - про об'єднання

Копирайт изображения UNIAN Image caption "Молодіжка" партії влади відзначила День Соборності та Свободи заздалегідь

Президент України Віктор Янукович, вітаючи з Днем Соборності та Свободи, закликав українців до єдності.

"Я звертаюся до вас з почуттям великої віри в те, що ми разом - влада і громада – зможемо зміцнити єдність нашого народу", - йдеться у привітанні Віктора Януковича, розміщеному на сайті президента.

За його словами, лише спільні зусилля українців та відданість меті є гарантією того, що Україна належатиме до кола розвинутих і перспективних держав.

"Я переконаний: віру в ці вартості сповідує більшість нашого суспільства. Ми твердо і послідовно будемо йти цим шляхом. Я впевнений у мудрості нашого народу", - йдеться у привітанні президента.

Президент прозвітував про здобутки

Президент Віктор Янукович у промові з нагоди Дня Соборності та Свободи України заявив, що цього року країна укладе угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС.

"Цього року ми укладемо Угоду про вільну торгівлю і Угоду про Асоціацію з Європейським Союзом, продовжимо роботу у питанні запровадження безвізових пересувань", - йдеться у вітальній промові президента.

Ту угоду Україна мала парафувати з Євросоюзом на саміті в грудні 2011 року, але парафування, яке є лише етапом до підписання, відклали через сумніви Брюсселя у дотриманні демократичних стандартів в Україні.

Крім того, пан Янукович у своїй вітальній промові розповів про здобутки держави за час його президентства:

"За останні два роки, що минули, нам вдалося приборкати інфляцію, зберегти доволі значне економічне зростання, подолати майже 15% дефіцит бюджету, дякуючи Богу зібрати найбільший врожай за часи незалежності".

Водночас він визнав, що існують певні труднощі, але пояснив їх прорахунками попередньої влади, а також "вкрай несприятливими зовнішніми умовами".

"І ті, хто незалежно від посад, підштовхував Україну до прірви, мають нести відповідальність перед українським народом", - заявив президент Віктор Янукович, не згадуючи, однак, конкретних прізвищ чи посад.

Нині влада, за його словами, активно провадить реформи та взяла курс на "системну модернізацію країни".

Пан Янукович також сказав, що в Україні посилили контроль за дотриманням прав людини, а на особливому контролі - "забезпечення свободи слова".

При цьому ціла низка правозахисних та журналістських міжнародних організацій відзначають відступ від демократії в Україні з приходом до влади Віктора Януковича.

Опозиція реалізує заклик президента

Єдність у День Соборності та Свободи планує продемонструвати опозиція.