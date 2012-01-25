Обама у щорічному зверненні: багаті мають платити більше

Копирайт изображения AFP Image caption У центрі уваги щорічного звернення президента - економічні проблеми

У своєму щорічному зверненні до конгресу президент США Барак Обама говорив про нерівність у доходах та про слабкість економіки.

Це останнє звернення 44-го президента США "Про стан справ" перед виборами, які пройдуть у листопаді і на яких він балотуватиметься на другий термін.

Пан Обама у своїй промові наголосив на важливості для кожного ефективної економіки, яка працює. Звернення до конгресу транслювало телебачення, а виступ президента США традиційно десятки разів переривали оплесками.

Промова "Про стан справ" є однією з найпопулярніших подій в американському політичному процесі і зазвичай містить програмні положення політики Білого дому на наступний рік.

У промові пролунали нові заклики до вищих податків для багатіїв. Проти деяких з них рішуче виступають опоненти президента з Республіканської партії.

Промова, виголошена у вівторок у Палаті представників, де домінують республіканці, була націлена на президентські вибори 4 листопада.

"На кону не демократичні чи республіканські цінності, на кону - американські цінності. І ми маємо до них повернутися", - заявив пан Обама.

Якщо ви заробляєте більше мільйона на рік, ви маєте платити не менше 30% податків Барак Обама, президент США

Він також сказав, що економіка оклигує після рецесії 2007-2009 років.

Деякі його твердження звучали як погрози консерваторам: "Я рішуче опиратимуся будь-яким спробам повернутися до тієї ж політики, яка призвела нас до економічної кризи".

"Класова війна"

Барак Обама також закликав до запровадження правила Баффета, коли мільйонери не повинні платити менший податок, ніж типові робітники.

Правило назвали за іменем мільярдера Воррена Баффета, який якось жартома зауважив, що його секретар платить більший податок, ніж він сам.

Секретар пана Баффета, Деббі Бозанек, слухала промову президента США, сидячи поряд із Мішель Обамою.

Пан Обама також заявив, що не слід підвищувати податок для тих, чий дохід не перевищує 250 тисяч доларів: "Якщо ви заробляєте більше мільйона на рік, ви маєте платити не менше 30% податків".

"Можете називати це класовою війною, якщо хочете. Але просити мільярдера платити хоча б стільки ж податків, скільки сплачує його секретар? Більшість американців назвуть це здоровим глуздом", - сказав Барак Обама.

Ідеї, виголошені у промові, пан Обама ще озвучить на виступах у п'яти ключових для його переобрання штатах: Айова, Аризона, Невада, Колорадо та Мічиган.

Це тільки частина того, як ми змінюємо світ, який цінує мир та процвітання. З нашими європейськими партнерами ми оживили НАТО та посилили співпрацю в усьому, починаючи від боротьби з тероризмом до протиракетної допомоги Барак Обама, президент США

Опитування свідчать, що його підтримка серед американців стала меншою за 50%, і найбільше люди критикують саме економічну політику. Втім, конгрес США має ще меншу популярність серед американців, і більшість звинувачує у політичних кризах саме республіканців.

Менше уваги, ніж внутрішній політиці, у промові присвячено зовнішнім справам. Пан Обама згадав нещодавнє рішення ЄС посилити санкції проти Ірану, назвавши це успіхом дипломатичних зусиль. США, сказав він, також продовжують наполягати на тому, щоби Північна Корея дотримувалася обіцянок позбутися ядерної зброї.

"Це тільки частина того, як ми змінюємо світ, який цінує мир та процвітання. З нашими європейськими партнерами ми оживили НАТО та посилили співпрацю в усьому, починаючи від боротьби з тероризмом до протиракетної допомоги", - заявив Барак Обама.

"Ми перезавантажили наші відносини з Росією", - сказав він, втім, глибокі суперечності щодо елементів ПРО між США та Росією в останній час лише посилилися після потепління, яке викликало рішення Вашингтона відмовитися від намірів попереднього президента Джорджа Буша.