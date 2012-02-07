Карпачова: українці потерпають від злиднів і порушення своїх прав

Копирайт изображения unian Image caption Ніна Карпачова каже, що президент дослухається її зауважень. Хоча з правами все одно складно.

Ситуація з правами людини в Україні значно ускладнилася - про це під час підсумкового звіту в парламенті в останній день своєї каденції заявила омбудсмен Ніна Карпачова.

Згідно з доповіддю уповноваженої з прав людини, найбільше права українців порушують судді, прокурори та міліціонери.

Загалом в 2011 році по захист своїх прав та свобод звернулися вдвічі більше людей, ніж за попередній рік. Загальна кількість скарг від громадян України, іноземців, осіб без громадянства та біженців перевищила 160 тисяч.

Найбільше - 56% усіх звернень - стосувалися порушень громадянських прав: права на справедливий судовий розгляд та, як висловилася Ніна Карпачова, хронічне невиконання судових рішень. За її словами, приблизно третину рішень всіх судів в Україні не виконують.

17% відсотків людей шукали захисту соціальних прав: права на пільги, компенсації, пенсію, субсидії та соціальну допомогу. Майже 14% повідомлень стосуються порушень економічних прав: на працю, її оплату, права власності на землю.

В 12% відсотках скарг ідеться про порушення особистих прав: недоторканність, тортури, втручання держави в приватне життя людей. Приблизно 2% відсотк усіх звернень повідомляли про порушення політичних прав.

"Цього року, в рамках поки що не завершеної моніторингової процедури по Україні, ПАРЄ у своїй резолюції 1862 привітала амбітну програму реформ українського уряду. Проте висловила занепокоєння існуючими системними проблемами, зокрема, в судовій системі, а також акцентувала увагу на тому, що судове переслідування колишніх посадовців, зокрема екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, Євгена Конійчука, Юрія Луценка, Валерія Іващенка та інших сталося через криміналізацію політичних рішень, що суперечить принципу верховенства права", - виголосила омбудсмен, після чого із зали парламенту пролунали оплески.

Окремо в своїй доповіді Ніна Карпачова наголосила на проблемі свободи слова. Попри відсутність політичної цензури де юре, більшість мас-медіа в Україні залишаються "під цензурою грошей", сказала уповноважена з прав людини.

Правом на арешт зловживають

Значну частину виступу Ніна Карпачова присвятила проблемам у пенітенціарній системі. За її словами, показник виконання рішень Європейського суду з прав людини (багато з яких надходить від засуджених та ув'язнених) є критично низким:

"Моніторинг омбудсмена свідчить: як і раніше, правоохоронці і судді, на жаль, продовжують зловживати правом на арешт. Ця проблема накопичувалася в Україні десятиліттями. Проте, останнім часом вона набула особливої гостроти".

Копирайт изображения unian Image caption На думку обмудсмена, в Україні зловживають арештами

За словами Ніни Карпачової, країна залишається серед лідерів в Європі за кількістю арештів. За останні три роки кількість в'язнів тут зросла на 8 тисяч, проти тенденції їх зменшення, яку спостерігали перед тим. Наразі за ґратами перебуває понад 150 тисяч громадян України.

"Ментальність і правову культуру, спочатку прокурорів та слідчих, а тепер суддів, які приймають рішення, потрібно кардинально змінити, і ми всі повинні в цьому їм допомогти. Арешт - як виключна міра запобіжного заходу. І тоді, фактично, у в'язницях будуть тільки вбивці, терористи, гвалтівники та педофіли", - заявила омбудсмен.

Окрмеою проблемою Ніна Карпачова виділила катування та жорстоке поводження із ув'язненими, показовми прикладом чого назвала смерть 20-річного студента Ігоря Індила в управлінні міліції Києва у травні 2010 року. Як повідомили в МВС, у 2011 році в приміщеннях чергових частин та ізоляторів померли 27 людей, з яких 14 - випадки самогубств.

Наприкінці минулого року у своєму звіті міжнародна організація Amnesty International наголосила на тортурах з боку української міліції та довільних затриманнях громадян.

Демографічна криза та бідність

Ще одна проблема, яка, на думку Ніни Карпачової, є однією з визначальних для національної безпеки України - це бідність. В 2011 році за індексом людського розвитку Україна посіла 76 місце серед 187 країн світу, що нижче за середній показник в Європі та Азії.

У стані гострого відторгнення в Україні перебуває майже 40% домогосподарств. І найбільше з них потерпають родини з дітьми та сільське населення. Ніна Карпачова

"В Україні, на жаль, триває демографічна криза. Хоча вперше в окремих областях є певні позитивні зрушення", - підкреслила Ніна Карпачова.

За її словами, кожен восьмий житель України перебуває в категорії крайньої бідності, злиднів або в стані гострого відторгнення. Через це у людей немає можливості повною мірою брати участь у громадському житті.

"У стані гострого відторгнення в Україні перебуває майже 40% домогосподарств. І найбільше з них потерпають родини з дітьми та сільське населення", - повідомила омбудсмен, додавши, що українським феноменом є бідність працюючого населення, а основна частина громадян після виходу на пенсію автоматично опиняється за межею бідності.