Трьом українським виробникам заборонили продавати в Росії сири

Image caption Росія скаржиться на "непристойну" ситуацію з українськими сирами

Керівник Росспоживнагляду Геннадій Оніщенко підписав документи про вилучення з продажу в Росії та заборону ввезення в РФ сирної продукції трьох українських виробників.

"Підписано документи про обіг сирів виробництва України, які стосуються трьох видів продукції виробників ПП "Прометей" (Чернігівська область), АТ "Пирятинський сирзавод" (Полтавська область) і ТОВ "Гадячсир" (Полтавська область)", - сказав він агенції Інтерфакс-Україна.

Він уточнив, що сири цих виробників заборонили продавати в Росії, щоб не допустити на ринок "фальсифікованої продукції", яка, за його словами, не відповідає російським нормам.

Раніше Росспоживнагляд звинувачував українських виробників у надмірному використанні рослинних жирів.

Підписані документи, каже чиновник, спрямовані у Федеральну митну службу і в територіальні управління Росспоживнагляду "для тотального вилучення цієї продукції з обігу".

Сири, які не відповідають російським вимогам, вже вилучили в Москві, Орловській, Ростовській областях та Дагестані.

"В даний час в роботі знаходиться ще 200 відібраних проб цієї продукції по всій країні, і в міру отриманих результатів робота з вилучення з обороту, в разі необхідності, буде продовжена", - сказав чиновник.

Він назвав переговори з українськими урядовцями "непродуктивними" і припустив, що в міністерства аграрної політики України "немає бажання вирішувати цю проблему".

Тим часом голова Національної асоціації молочників України Василь Бондаренко в інтерв'ю Українській службі Бі-Бі-Сі сказав, що закриття російського ринку може коштувати українським виробникам до п’ятої частини виробництва.

"Закриття на кордоні"

Про те, що Росія заборонила ввозити сири деяких українських виробників, пан Оніщенко повідомив ще в понеділок, 6 лютого, однак тоді він не уточнив, про котрих саме виробників йдеться.

В коментарі Інтерфаксу голова Росспоживнагляду пояснив таке рішення "неконструктивною позицією" українських сировиробників.

"Це дає нам підстави буквально з завтрашнього дня заборонити цілий ряд виробників, за якими найбільше число негативних знахідок у тих групах так званої сирної продукції, яку ми виявляємо", - сказав пан Оніщенко в понеділок увечері.

За його словами, продукцію цих виробників з вівторка очікує "закриття на кордоні".

Керівник Росспоживнагляду сказав, що чим більше відомство досліджує зразки українських сирів, тим більше виявляє "негативних знахідок".

За його словами, під час перевірок у 62-х регіонах Росії фахівці відібрали 178 зразків сиру, з яких 38 не відповідали чинним у країні нормативам.

"Ситуація, за нашою оцінкою, посилюється тим, що ми не бачимо імпульсів до того, щоб конструктивно вирішувати проблему, що склалася, а тільки несистемні і безграмотні коментарі в публічному полі, які дають нібито виробники сиру, виправдовуючи і без того непристойну ситуацію, яка складається в цьому сегменті ", - заявив пан Оніщенко.

Раніше Росспоживнагляд неодноразово заявляв про погіршення української сирної продукції, зокрема через надмірне використання пальмової олії. Українські урядовці, а також самі виробники сиру відкидали такі звинувачення.

Сирна інтеграція

З ЄС у нас є домовленість, що на сир буде нульове мито, тобто ми зможемо вільно експортувати сир без обмежень, якщо він буде відповідати європейським стандартам якості Валерій П'ятницький, урядовий уповноважений з питань євроінтеграції

Після підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС сир українського виробництва матиме хорошу перспективу на ринку Європейського союзу, вважає урядовий уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П'ятницький.

"Українські виробники також досягли певного рівня, причому і за якістю, і за безпечністю цієї продукції. Вони були активними учасникам наших переговорів з Європейським союзом, і з ЄС у нас є домовленість, що на сир буде нульове мито, тобто ми зможемо вільно експортувати сир без обмежень, якщо він буде відповідати європейським стандартам якості", - сказав пан П'ятницький в інтерв'ю "5 каналу".

При цьому він побажав "наполегливості" українським сировиробникам, додавши, що вони "знайдуть своє місце" на ринку ЄС.

Коментуючи критику якості українських сирів Росспоживнаглядом, чиновник пов'язав її з "доволі жорсткою конкуренцією" на ринку.

"Зрозуміло, що так чи інакше російський бізнес, який працює в цьому секторі, він росте, він нарощує свої потужності, і, звичайно, їм потрібен певний ринковий простір", - твердить урядовий уповноважений.

Європейський ринок, каже пан Пєятницький, теж дуже конкурентний, але й "обсяги споживання у нього інші".

Чиновник також очікує, що від виходу українських сировиробників на ринок ЄС виграють і українські споживачі, оскільки матимуть змогу купувати сири кращої якості.

Вперше російська санітарна служба заявила про погіршення якості експортованої з України молочної продукції 12 січня. В українському уряді тоді сказали, що "ніяких проблем і загроз імпорту українських сирів до РФ немає".