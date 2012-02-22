Гайтана: расизм політиків віддаляє Україну від Європи

Копирайт изображения UNIAN Image caption Гайтана не виключає, що може звернутися до суду

Співачка Гайтана заявила, що расистські заяви політиків віддаляють країну від Європи.

Так переможниця національного відбору на "Євробачення-2012" прокоментувала заяву члена "Свободи". У самій партії доводять, що їхню позицію перекрутили.

Інтернет-видання поширили заяви Юрія Сиротюка про те, що Гайтана гарно співає, проте вона не є представником української культури, тому Україна вчергове програє.

"Євробачення" має бути шоу національних талантів. Гайтана - це наднаціональний талант, тому розмивається сам сенс конкурсу. Краще було б, якби на цей конкурс поїхала людина, яка представляє саме Україну", - сказав Юрій Сиротюк в інтерв'ю сайту "Новый регион". -"І мільйони, які дивитимуться це шоу, побачать, що Україну представляє - умовно - людина, яка не належить до нашої раси, укорениться розуміння, що Україна десь в далекій Африці".

22 лютого співачка Гайтана на прес-конференції заявила, що расистські висловлювання руйнують репутацію України перед усім світом.

"Ця проблема стосується не лише мене, а кожного з нас. ... Ми робимо все для того, щоб Україна була частиною європейської родини, частиною світу, щоб ніхто не боявся приїжджати до нас, щоб ніхто не мріяв втекти з цієї країни туди, де немає расизму", - заявила виконавиця.

Зараз нам з усієї Європи пишуть, що ви повинні довести цю справу до Європейського суду. Тому що лише Україна не звертає увагу на расизм. Зараз у Європі мені кажуть, що я маю подавати до суду. У мене будуть бесіди на цю тему Гайтана, співачка

Вона також не виключила, що може звернутися до суду.

"Зараз нам з усієї Європи пишуть, що ви повинні довести цю справу до Європейського суду. Тому що лише Україна не звертає увагу на расизм. Зараз у Європі мені кажуть, що я маю подавати до суду. У мене будуть бесіди на цю тему", - додала Гайтана.

Расистськими назвали заяви Юрія Сиротюка в Партії регіонів, а заступник генерального директора НТКУ з міжнародних та музичних проектів, Валід Арфуш, попросив від керівництва "Свободи" офіційних вибачень та запропонував усунути опозиційну політичну силу від виборів до Верховної Ради.

"Я сподіваюся, що після таких висловлювань все ж знайдеться мудрість і легальні підстави, щоби заборонити партії "Свобода" брати участь у парламентських виборах", - заявив він.

Партія регіонів вважає за необхідне отримати правову оцінку заяв представника партії "Свобода" про недоцільність участі від України співачки Гайтани на конкурсі "Євробачення-2012".

"Фактично, головною причиною того, що Гайтана не може представляти Україну, "свободівець" назвав колір шкіри Гайтани. [....] Однозначно це расистська заява, це фашистська заява, це гомофобська заява", - сказала Олена Бондаренко, заяву якої передала прес-служба Партії регіонів.

Сиротюк: це - провокація

У той же час, Юрій Сиротюк в інтерв'ю ВВС Україна назвав ситуацію, що виникла навколо його заяв, провокацією.

Про мене можна сказати, що я буржуазний український націоналіст, але я не расист. Я наполягаю, що у музиці колір шкіри і національність не грають ніякої ролі. Це була реакція не на Гайтану, а на принципи відбору, який проводить Національна телекомпанія Юрій Сиротюк, "Свобода"

Він розповів, що із його слів було взято лише думку про Гайтану, у той час як він наголошував на непрозорості національного відбору і на тому, як, на його думку, має презентувати себе Україна на "Євробаченні".

Юрій Сиротюк також каже, що журналіст інтернет-видання звернувся за коментарем у зв'язку із проведенням у той день акцій "Свободи" проти намірів міністра освіти, науки, молоді та спорту Дмитра Табачника скоротити у шкільних програмах кількість навчальних годин на вивчення української мови та історії України. Проте, каже Юрій Сиротюк, журналіст почав наполягати на оцінці перемоги Гайтани у національному відборі "Євробачення".

"Я розумію цей конкурс як можливість показати світу, у чому відмінність України, її пісенної культури. Це дуже хороша промоція країни. Згадайте Руслану - вона заспівала питому українську пісню, на європейському рівні і перемогла. Тому я висловлювався не проти Гайтани, яка має фантастичний голос. Я говорив про те, що на такі конкурси мають їхати такі виконавці, як Руслана, як "Гайдамаки". Ми, до речі, були проти того, аби Україну кілька років тому на конкурсі представляла "Вєрка Сердючка", - сказав ВВС Україна Юрій Сиротюк.

"Про мене можна сказати, що я буржуазний український націоналіст, але я не расист. Я наполягаю, що у музиці колір шкіри і національність не мають ніякого значення. Це була реакція не на Гайтану, а на принципи відбору, який проводить Національна телекомпанія. Яку, до речі, ми послідовно критикуємо не один рік", - наголосив представник "Свободи".

У НТКУ заявили, що відбірковий конкурс на "Євробачення - 2012", згідно з яким Україну представлятиме співачка Гайтана, відбувся прозоро і чесно.

"Євробачення" - це конкурс, основна мета якого об’єднати талановитих людей різної національності, раси, статі та віросповідання, адже Європа вже давно стала співдружністю багатонаціональних держав, з великою кількістю вихідців з Африки, Азії. Гайтана була визнана кращою в умовах прозорого і справедливого відбору", - заявили у Національній телекомпанії.