Копирайт изображения UNIAN Image caption Міністр оборони Дмитро Саламатін поїхав домовлятися до Москви

Новий міністр оборони України Дмитро Саламатін свій перший закордонний візит здійснює до Москви.

Пан Саламатін, який народився в Казахстані, а довгий час працював у бізнес-структурах у Москві, проведе переговори з міністром оборони Росії Анатолієм Сердюковим. Це вже друга зустріч Дмитра Саламатіна і Анатолія Сердюкова за останній місяць. Попередня відбулася у Севастополі.

Як повідомив веб-сайт українського оборонного відомства, під час переговорів будуть обговорені перспективи військово-технічного співробітництва. Більше деталей не подається.

Дещо "захмарити" нинішній візит можуть повідомлення грузинської сторони про поставки Тбілісі українських озброєнь, що лунали на початку лютого 2012р. Українська сторона заперечувала експорт зброї до Грузії, кажучи, що це було ще до війни між Грузією і Росією.

Скоріш за все, порушуватимуться і питання функціонування Чорноморського флоту в Криму. І тут є чимало спірних моментів. Російська сторона поки не йде на повну інвентаризацію майна флоту. Проблеми можуть виникнути і у зв'язку із заміною старих російських кораблів на нові.

Чому саме до Москви в першу чергу поїхав з візитом Саламатін, ВВС Україна запитала експертів.

Колишній міністр оборони Анатолій Гриценко уникнув коментарів, чому саме перший візит Дмитро Саламатін здійснює до Росії. Екс-міністр оборони Олександр Кузьмук радить не надавати візиту до Москви надто політичного забарвлення, а опозиціонер Тарас Стецьків твердить, що Україну намагаються сильніше "прив'язати" до Росії.

Кузьмук: потрібна модернізація української і російської армій

Колишній міністр оборони України, член фракції Партії регіонів Олександр Кузьмук не вбачає нічого надзвичайного у тому, що перший закордонний візит пан Саламатін вирішив здійснити саме до Росії, одразу після виборів нового російського президента.

Йтиметься про військово-технічну співпрацю. У нас абсолютна кількість озброєння – радянського виробництва. Як і в Росії. Ось тут треба думати, як проводити модернізацію військової техніки Олександр Кузьмук, екс-міністр оборони України

Пан Кузьмук сказав ВВС Україна, що в 1996 році його перша поїздку теж була до Росії.

"Але це ні про що не свідчило. В якусь країну треба ж робити перший візит. Я двадцять років служив у Радянській армії. Так що, мене за це треба мордувати? Я український генерал. В цьому візиті немає нічого надзвичайного. Якщо він принесе користь – то це дуже гарно. Йтиметься, насамперед, про військово-технічну співпрацю. У нас абсолютна більшість озброєння – радянського виробництва. Як і в Росії. Ось тут треба думати, як проводити модернізацію військової техніки",- каже Олександр Кузьмук.

Стецьків: Україна сповзає під контроль Москви

Представники опозиції заявляють, що нинішній візит українського міністра оборони свідчить про активізацію цілеспрямованого руху Києва в бік Москви.

Це ще один сигнал зміцнення кооперації між Україною і Росією у військовій сфері, у сфері торгівлі озброєннями, аби ще сильніше прив'язати Україну до Росії у військово-технічній галузі Тарас Стецьків, фракція НУНС

Заступник голови фракції "Наша Україна-Народна самооборона" Тарас Стецьків сказав ВВС Україна, що президент Янукович навіть, можливо, мимоволі "сповзає під контроль Росії".

"Міністр оборони, як член, так би мовити "сім'ї", є комунікатором між українськими і російськими структурами впливу. Йому це доручено робити. Мова йде про те, що це - ще один сигнал зміцнення кооперації між Україною і Росією у військовій сфері, у сфері торгівлі озброєннями, аби ще сильніше прив'язати Україну до Росії у військово-технічній галузі",- твердить Тарас Стецьків.