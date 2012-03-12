Війська США побоюються помсти після вбивства афганців

Копирайт изображения Getty Images Image caption Серед застрелених афганців було дев'ять дітей

Американські війська в Афганістані приведені до стану підвищеної бойової готовності в очікуванні актів помсти. У неділю американський солдат вбив 16 мирних жителів в одному з сіл афганської провінції Кандагар.

Президент США Барак Обама вже зателефонував своєму афганському колезі Хміду Карзаю і висловив співчуття у зв'язку з загибеллю афганців, серед яких було дев'ять дітей.

Барак Обама також пообіцяв притягнути до відповідальності винних у цьому "трагічному і жахливому" випадку.

"Цей інцидент - трагічний і шокуючий, він не відображає характер наших військових та повагу, з якою США ставляться до народу Афганістану," - йдеться у заяві Барака Обами, розповсюдженій Білим Домом у неділю.

Співчуття також висловив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен і пообіцяв провести ретельне розслідування події.

"Я висловлюю щирі співчуття сім'ям та близьким загиблих, а також афганському народу та уряду," - йдеться у заяві НАТО.

"Непростимий вчинок"

Солдат, який, як вважають є старшим сержантом, вийшов зі своєї бази приблизно о 03:00 за місцевим часом і атакував три будинки, розташовані приблизно у 500 метрах від бази.

В одному з будинків було знайдено одинадцять застрелених людей, деякі з тіл- підпалені. Щонайменше троє дітей, за повідомленнями, були вбиті одним пострілом у голову.

Американські військові кажуть, що після різанини солдат, ім'я якого не розголошують, повернувся до своєї бази і здався. Зараз його утримують під вартою.

Як вважають, у нього стався нервовий зрив.

Після цього нападу Афганістан охопили нові акції протесту проти військової присутності США.

Президент Афганістану Хамід Карзай заявив, що дії американця не можна вибачити.

"Коли військові США цілеспрямовано вбивають мирних афганців, то це - акт тероризму, який неможливо вибачити," - заявив президент Афганістану.

Вбивства афганців розпалили і без того антиамериканські настрої в Афганістані, які посилилися після спалення копій Корану на базі НАТО в Кабулі минулого місяця.

Кореспондент Бі-Бі-Сі в Кабулі каже, що рух Талібан використовує атаку американця як пропаганду, звинувативши афганські урядові сили у співучасті, що ставить президента Карзая у складну ситуацію.

Розлючені племінні лідери тепер вимагають негайно покласти край нічним рейдам до будинків афганців, які здійснюються військами США.

Вони закликають відновити справедливістьі кажуть, що вибачення США є безглуздими, додає наш кореспондет.