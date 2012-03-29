Міністр оборони Швеції подав у відставку через скандал

Копирайт изображения AP Image caption Стен Тольгфорс подав у відставку за власним бажанням

Міністр оборони Швеції Стен Тольгфорс подав у відставку після критики намірів уряду побудувати оборонний завод у Саудівській Аравії.

Пан Тольгфорс "подав у відставку за власним бажанням", повідомив його речник.

Шведське радіо на початку березня повідомило про секретні плани урядового Агентства оборонних досліджень допомогти Саудівській Аравії побудувати завод з виготовлення зброї, зокрема ракет і торпед.

Швеція не забороняє експорт зброї до Саудівської Аравії, однак суперечність виникла через приховування цих планів уряду.

Цього місяця шведський прем’єр-міністр Фредрік Рейнфельд підтвердив, що попередню домовленість із Саудівською Аравією було укладено ще у 2005 році.

Міністр Тольгфорс захищав своє рішення, переконуючи, що плани побудувати військовий завод відповідали військовій співпраці між двома країнами.

Однак він опинився під тиском з боку преси та лівої опозиції, які звинуватили уряд в приховуванні інформації і вимагали відставки міністра.

Незважаючи на те, що завод ще не збудований, шведське радіо повідомляє, що проект "Піщана буря" почався під егідою уряду ще у 2007 році, але вже через два роки проект передали приватній компанії.

Це було зроблено після того, як висловлювалася думка, що агенція оборони є "юридично обмеженою" у реалізації даного проекту.

Компанії SSTI тимчасово надали ліцензію на експорт, щоби купувати обладнання для ракет, бомб та інших видів зброї.

Опозиційна Партія зелених закликає розслідувати цю справу, стверджуючи, що Швеція не повинна підтримувати "диктатуру" в Саудівській Аравії.

Прес-секретар прем’єр-міністра Швеції Роберта Аленіус каже, що Фредрік Рейнфельд розкаже про причини відставки міністра оборони на прес-конференції.