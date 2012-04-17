Син Каддафі може "постати перед судом у Лівії"

Копирайт изображения Reuters Image caption Сейфа Каддафі можуть судити в Лівії

Міжнародний кримінальний суд може незабаром відмовитись від вимоги передачі Сейфа аль-Іслама до Гааги, де він постав би перед судом. Про це повідомили представники лівійської влади.

За їхніми словами, судовий розгляд справи найвідомішого сина колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі може проводитись у Лівії, проте під наглядом МКС.

Суперечка щодо того, хто має судити сина Каддафі, триває з листопада минулого року, коли його заарештували. МКС звинувачує його у злочинах проти людства.

Тепер переговори щодо долі Сейфа Каддафі наближуються до завершення, заявляють у міністерстві юстиції Лівії, і найближчим часом може бути укладена угода про те, що його судитимуть у Лівії, але Міжнародний суд візьме на себе контроль над безпекою та правовим порядком процесу. Про це близькі до переговорів офіційні особи розказали Джону Доннісону, кореспонденту Бі-Бі-Сі у столиці Лівії Тріполі.

Проте, за їхніми словами, можуть пройти місяці, доки розпочнеться будь-який судовий процес.

Головний прокурор МКС Луїс Морено Окампо цього тижня має прибути до Лівії.

Правозахисні групи стверджують, що судова система Лівії не спроможна впоратись із такою гучною справою.

Зараз 39-річного Сейфа аль-Іслама утримують у попередньому ув'язненні у районі Зінтан. Група повстанців, які його утримують, не дала зрозуміти, чи планує вона передати сина Каддафі до рук лівійської влади.

Якщо Сейфа Каддафі судитимуть у Лівії, йому може загрожувати смертна кара.

До революції у Лівії, аналітики прогнозували, що Сейф аль-Іслам може стати наступником свого батька, полковника Муаммара Каддафі.