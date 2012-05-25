Опозиція не допустила ухвалення нового закону про мови

Копирайт изображения UNIAN Image caption Бійка між опозицією і більшістю примусила спікера закрити вечірнє засідання в четвер

Провладна більшість у Верховній Раді не спромоглася у четвер, 24 травня, ухвалити у першому читанні законопроект "Про засади державної мовної політики".

Після бійки, яка спалахнула в сесійній залі між депутатами фракції Партії регіонів і опозиційних фракцій "БЮТ-Батьківщина" і НУ-НС, спікер Володимир Литвин закрив вечірнє засідання.

Як передають парламентські кореспонденти агентства УНІАН, після дебатів до президії, яку охороняли "регіонали", прорвалися депутати фракції "Наша Україна - Народна самооборона" Андрій Парубій, Іван Стойко та Олександр Гудима і фракції "БЮТ-Батьківщина" Павло Костенко та Андрій Кожем'якін. Спалахнула бійка між опозиціонерами і депутатами більшості, під час якої депутати обмінювалися стусанами, а одному з авторів мовного законопроекту Вадимові Колесниченку намагалися порвати одяг.

Голова Верховної Ради закрив вечірнє засідання, але депутати ще довго не покидали сесійну залу.

Мова розбрату

Автори закону вважають, що він гарантуватиме рівні права усім громадянам України, незалежно від того, якою мовою вони спілкуються.

Однак опоненти Партії регіонів переконані, що у разі ухвалення закону в Україні, фактично, буде офіційно встановлено двомовність, причому, російська мова переважатиме.

Автори законопроекту - депутати фракції Партії регіонів Вадим Колесниченко та Сергій Ківалов - переконують, що документ не становить загрози українській мові як державній.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Згідно із соціологічними дослідженнями, проблеми мови не входять до пріоритетів громадян України

Проект передбачає, що місцеві органи державної влади використовуватимуть регіональні мови у своїй роботі у випадку, якщо на певній території проживає мінімум 10% носіїв певної мови.

Противники закону переконані, що на практиці це означає запровадження російської мови як другої державної, тільки без внесення змін до Конституції, оскільки саме російськомовне населення – передусім на Сході та Півдні України – легко набирає необхідні 10 відсотків для того, аби мати російську як другу офіційну мову.

У спільній заяві опозиція наголосила, що законопроект є "яблуком розбрату".

Я вважаю, що неприпустимо те, що у країні дії понад 80 законів, які забороняють використання інших мов, окрім державної. Тому для мене важливо, щоб були забезпечені права усіх громадян Вадим Колесниченко, Партія регіонів

"Влада не вирішує економічні і соціальні питання, а стикає лобами жителів різних регіонів. Ми не можемо допустити такого розвитку подій. Ми не допустимо розгляду цього питання", - заявив від імені опозиції В'ячеслав Кириленко.

Він запропонував зняти з розгляду парламенту усі законопроекти, що стосуються питань мови. Після його виступу опозиція почала скандувати: "Банду - геть!".

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Старі виборчі гасла

Запровадження російської мови як другої державної - передвиборче гасло і Партії регіонів, і президента Віктора Януковича, яке їм не вдалося виконати протягом перебування при владі. І зараз позиція президента співпадає із намірами фракції Партії регіонів. У березні Віктор Янукович заявляв, що російська мова повинна мати в Україні більше прав.

"Багато європейських країн мають двомовність, три мови… І живуть нормально, спокійно. Немає жодних проблем.[...] Ми все робимо для того, аби зберегти культурну спадщину народів, які мешкають в Україні, на це спрямована державна політика. Звичайно, російська мова завжди посідатиме дуже велике місце в житті України і українського народу", - заявляв нещодавно президент.

Водночас, голова парламентського комітету з питань культури і духовності Володимир Яворівський наполягав на знятті законопроекту із розгляду. Його підтримали українські інтелектуали, що входять до ініціативної групи "Перше грудня".

Вони передали заяву голові парламенту Володимиру Литвину, у якій наголошують, що законопроект є спробою підмінити Конституцію, а тому його розгляд може розцінюватися як "зазіхання на основи конституційного ладу в Україні".

"Ми апелюємо до почуття політичної відповідальності тих, хто вирішуватиме долю законопроекту, — наголошують у листі Богдан Гаврилишин, кардинал Любомир Гузар, В’ячеслав Брюховецький, Євген Сверстюк, Вадим Скуратівський, Іван Дзюба, Мирослав Попович, Мирослав Маринович, Ігор Юхновський. - Ми хочемо застерегти, що в разі ухвалення законопроект призведе до розколу в суспільстві, адже справжня мета цього законопроекту — "Геть українську мову!".

Хто рахуватиме 10%?

Водночас, в інтерв'ю ВВС Україна один із авторів законопроекту Вадим Колесниченко сказав, що його мета - надати рівні права усім громадянам України, незалежно від того, якою мовою вони розмовляють.

"Я вважаю, що неприпустимо те, що у країні діє понад 80 законів, які забороняють використання інших мов, окрім державної. Тому для мене важливо, щоб були забезпечені права усіх громадян", - сказав Вадим Колесниченко.

Ми хочемо застерегти, що в разі прийняття законопроекту він призведе до розколу в суспільстві, адже справжня мета цього законопроекту — "Геть українську мову! Із листа українських інтелектуалів до Володимира Литвина

На запитання, чому законопроект з'явився незадовго до початку виборчої кампанії, депутат сказав, що насправді цей закон готувався до розгляду кілька років, висновок щодо нього двічі робила Венеціанська комісія Ради Європи.

Вадим Колесниченко наполягає на тому, що законопроект стосується не тільки російськомовного населення, оскільки не лише російськомовні компактно проживають на території України.

"Думаю, в Одеській області може бути кілька мов – молдавська, російська, у Донецькій, окрім російської, грецька, на Закарпатті - угорська, Буковині - румунська", - сказав ВВС Україна представник Партії регіонів.

"Важко сказати, що таке 10 відсотків. Хто і як їх встановлюватиме? - заперечує Володимир Яворівський. - Це треба проводити референдум, аби визначити, скільки у нас угорців, румунів, греків, караїмів, ромів, гагаузів, кримських татарів від загального населення. Це може призвести до хаосу і непорозумінь".

"Я так розумію, що перед кожними виборами і перед кожним опалювальним сезоном треба щось здавати перед Росією. Мова, церква, історія - це та гуманітарна валюта, яку також вимагатимуть від України. Провладна більшість має це розуміти", - сказала ВВС Україна депутат фракції НУНС Лілія Григорович.

Володимир Литвин, до якого апелюють і опозиційні фракції, і громадські діячі, має повноваження вплинути на ситуацію, оскільки за посадою відповідальний за формування порядку денного сесії. Сам глава парламенту раніше критикував пропонований Колесниченком-Ківаловим законопроект, твердячи, що він, фактично, офіційно встановлює двомовність в Україні.