Кофі Аннан їде в Сирію після різанини в місті Хула

Копирайт изображения AFP Image caption Серед загиблих у п'ятницю жителів Хули - 49 дітей і 34 жінки

Спецпосланець ООН і Ліги арабських держав Кофі Аннан у понеділок відвідає сирійську столицю Дамаск.

Його візит відбудеться на наступний день по тому, як ООН засудила уряд Сирії за використання артилерії і танків у місті Хула, поблизу Хомса, де були вбиті щонайменше 108 людей.

Серед загиблих у п'ятницю жителів Хули були 49 дітей і 34 жінки, каже ООН.

Уряд Сирії відкидає причетність до цих убивств і покладає провину на "озброєних терористів". Сирійський посол в ООН заперечив, як він висловився, "цунамі брехні" з вуст деяких членів Ради Безпеки ООН.

У неділю тисяча активістів вийшли на вулиці Сирії, протестуючи проти різанини в Хулі.

Крім того, опозиційні активісти кажуть, що в неділю, коли армія відкрила вогонь по місту Хама, були вбиті щонайменше 30 людей. Ці повідомлення складно перевірити із незалежних джерел, оскільки Сирія суворо обмежує свободу пересування журналістів.

Бої в Сирії не вщухають попри те, що туди прибули близько 280 спостерігачів ООН, аби стежити за дотриманням умов перемир'я, запропонованого Кофі Аннаном.

"Жорстоке фізичне насильство"

У неділю Рада безпеки ООН одноголосно схвалила заяву, в якій закликала уряд Сирії вивести важке озброєння з житлових районів.

"Члени Ради безпеки засуджують у найрішучіших висловах убивства... у місті Хула, поблизу Хомса, які сталися в результаті атак на житлові райони і в яких брали участь урядові танки й артилерія", - йдеться в заяві ООН.

"Члени Ради Безпеки ООН також засуджують вбивства цивільних пострілами з близької відстані і шляхом застосування жорстокого фізичного насильства", - додають члени Ради безпеки.

Російська зброя

За словами активістів, сирійські військові застосували артилерію для обстрілу будинків у Хулі, а проурядові бойовики вбивали людей на вулицях і в їхніх помешканнях.

Тим часом міністр закордонних справ Британії Вільям Хейг має провести переговори у Москві та спробувати переконати Росію натиснути на Сирію, аби змусити владу цієї країни дотримуватися мирного плану Кофі Аннана.

Ці переговори відбудуться на фоні повідомлень про те, що у суботу до Сирій прибув корабель з російською зброєю на борту, призначеною для сирійського уряду. Західні дипломати назвали цю інформацію такою, що заслуговує на довіру.

Згідно з планом Кофі Аннана, сторони конфлікту повинні були скласти зброю ще 12 квітня, а уряд повинен був вивести танки і війська з житлових районів.

Відтоді, як у Сирії в березні 2011 року розпочалися протести проти правління президента Башара Асада, в країні загинули щонайменше 10 тисяч людей.