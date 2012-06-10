Обвал будинку в Луцьку: проти місцевих чиновників порушили справу

Копирайт изображения mns.gov.ua Image caption Будинок було зведено 1971 року

У Луцьку за фактом загибелі двох людей від обвалу житлової п'ятиповерхівки порушено кримінальну справу проти місцевих чиновників, повідомляє Волинська обласна прокуратура.

У повідомленні прокуратури йдеться, що мешканці будинку вказували на часткове руйнування несучої стіни ще в травні.

"Однак службові особи Луцького ЖКП №7 та Луцької міськради, неналежно виконуючи свої обов’язки, вчасно не вжили заходів щодо обстеження будинку, встановлення причин руйнації та проведення ремонту", - заявляють в обласній прокуратурі.

Кримінальну справу проти чиновників порушили за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

За офіційними даними, загиблі - люди літнього віку.

Голова облдержадміністрації Борис Клімчук каже, що вісім родин, які втратили помешкання, отримають його найближчим часом у новобудовах міста за рахунок держави.

Наразі 77 мешканців зруйнованого будинку поселили в готелі. Ще 56 осіб чекають на відселення. Частина з них тимчасово проживатиме у родичів.

Усім потерпілим надається медична та психологічна допомога. Людей забезпечено харчуванням, запевняють в ОДА.

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Жертв могло бути більше

Раніше прес-служба міністерства надзвичайних ситуацій повідомила, що від обвалу п’ятиповерхового будинку в Луцьку загинуло двоє осіб та поранено жінку.

Цей будинок не був аварійним. Тому всі дуже здивовані, що так сталося Микола Романюк, мер Луцька

Як повідомили в МНС, жінку зі струсом головного мозку доставлено в другу міську лікарню. Стан її здоров'я – середнього ступеню тяжкості. Один із загиблих і постраждала були мешканцями однієї квартири.

Обвал стін у багатоповерхівці по вул. Рівненська, 109, збудованій понад 40 років тому, трапився в неділю о 4.25

"Цей будинок не був аварійним. Тому всі дуже здивовані, що так сталося. Що сталося, чому сталося і як сталося, скаже комісія", - сказав мер Луцька Микола Романюк, повідомляє УНІАН.

За його словами, обвал стався у тій частині будинку, де розташовані вітальні, а не спальні, тому жертв менше, ніж могло б бути.

Мер також каже, що спеціальна комісія вирішує, чи можна залишати людей у сусідніх під’їздах.

У житловому будинку 1971 року забудови між першим та другим під'їздами раптово обвалилися несучі конструкції з першого по п'ятий поверхи. Всього в будинку шість під'їздів.

Зруйновано вісім квартир. Рятувальники повідомляють про 18 осіб, яких вдалося врятувати.

Триває розбір завалів.

Як повідомляє УНІАН, мер Луцька також пообіцяв, що постраждалим родинам виплатять по 10 тисяч гривень допомоги.