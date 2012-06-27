Медведєв: у відносинах з Україною є "позитивні результати"

Копирайт изображения Reuters Image caption Російський та український глави урядів не оминуть на переговорах газову тему

Прем’єр Азаров на засіданні комітету з економічного співробітництва заявив, що у відносинах з Росією виникають питання, вирішення яких потребує не лише політичної волі, а й терпіння. Пан Медведєв наголосив на позитивних результатах у відносинах з Києвом.

Про це прем’єр-міністри України та Росії заявили під час 9-го засідання Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії, яке проходить у Києві, повідомляє Урядовий портал.

"Найголовніше, що сторони налаштовані на просування вперед, і тому ми розраховуємо сьогодні обговорити всі ці питання, які стримують розвиток наших взаємовідносин", - зазначив Микола Азаров.

Своєю чергою, голова уряду РФ Дмитро Медведєв заявив, що наступне засідання міжурядового комітету відбудеться в другій половині 2012 року в Росії.

За словами Дмитра Медведєва, з часу попереднього засідання цього комітету накопичилося багато питань, які потребують вирішення.

Найголовніше, що сторони налаштовані на просування вперед, і тому ми розраховуємо сьогодні обговорити всі ці питання, які стримують розвиток наших взаємовідносин Микола Азаров, прем'єр-міністр України

"Водночас є позитивні результати, і я впевнений, що наша зустріч дозволить обговорити найрізноманітніші аспекти та здійснити повноцінних обмін думками між усіма учасниками комітету", - сказав пан Медведєв.

Янукович: газ лишається важливою темою

Президент Віктор Янукович визнав, що вирішення газового питання у відносинах з Російською Федерацією залишається важливою темою для України.

Про це глава держави сказав на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

"Звісно, не приховую, що мене продовжує серйозно турбувати газова проблема", - зазначив Віктор Янукович, якого цитує прес-служба президента.

Своєю чергою Дмитро Медведєв зазначив, що Україні та Росії сьогодні важливо рухатися вперед за тими напрямками співробітництва, які традиційно обговорюються на вищому рівні, включно з газовою темою.

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"Я впевнений, що ми сьогодні з вами про це поговоримо і, природно, продовжимо цю розмову з прем'єр-міністром Азаровим", - сказав Дмитро Медведєв.

Віктор Янукович висловив сподівання, що під час сьогоднішнього засідання комітету з питань економічного співробітництва буде досягнуто прогресу за всіма напрямками.

"Багато питань ми з вами обговорювали, ви знаєте мою позицію. Переконаний у тому, що в нас буде прогрес за всіма напрямками", - сказав президент.

Дмитро Медведєв підтвердив, що Росія налаштована на розвиток взаємодії з Україною.

"Це найближчий сусід, найближчий партнер. У нас немає ніяких підстав переглядати наші стратегічні пріоритети", - наголосив Дмитро Медведєв.

Без претензій

Напередодні засідання міжурядової комісії український прем'єр-міністр Микола Азаров підтвердив, що газове питання залишається головним у порядку денному. Прем'єр заявляв, що очікує від переговорів 27 червня компромісу в газовому питанні.

Претензії у нас – лише до українських офіційних осіб, які підписали контракт з порушенням чинного українського законодавства та завдали колосального збитку своїй країні Микола Азаров, прем'єр-міністр України

"27 червня до нас приїжджає прем'єр-міністр Росії Дмитро Анатолійович Медведєв, 12 липня запланована зустріч двох наших президентів. І ось це питання (газове - ред.) буде одним із найголовніших", - заявив Микола Азавров в інетрв'ю Володимиру Познеру на російському Першому каналі.

Український прем'єр також заявив, що у Києва немає претензій до Москви стосовно законності підписання газових контрактів у січні 2009 року, перегляду яких українська влада безуспішно домагається вже другий рік поспіль.

"Нам прикро, що ціна (на російський газ - ред.) така висока, що нас за це карають. Але претензії у нас – лише до українських офіційних осіб, які підписали контракт із порушенням чинного українського законодавства та завдали колосальних збитків країні. Наш уряд зробив помилку, підписавши несправедливий договір на 10 років, від якого страждають 46 мільйонів жителів України", - заявив пан Азаров.

Екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко відбуває покарання на сім років позбавлення волі за перевищення службових повноважень при підписанні у січні 2009 року газових угод між Україною та Росією.

Напередодні гендиректор ТОВ "Газпромекспорт" Олександр Медведєв заявив, що переговори щодо перегляду цін на газ з Україною не ведуться.

"У нас переговори щодо перегляду цін (на газ) з Україною зараз не ведуться. У нас є консультації за контрактом, але ніяких офіційних переговорів стосовно перегляду цін ми не ведемо", - сказав він, повідомляє УНІАН.

Україна тривалий час домагається перегляду газових контрактів з Росією, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.