Захист Тимошенко впевнений, що вона буде депутатом нового парламенту

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Захисники екс-прем'єра заявляють, що Європейський суд з прав людини зробить можливою участь Юлії Тимошенко у виборах до Верховної Ради, попри зволікання із розглядом її касації на вирок у "газовій" справі.

Така заява пролунала від депутата парламенту і захисника екс-прем'єра Сергій Власенка одразу ж після того, як Вищий спеціалізований суд України переніс розгляд касації Юлії Тимошенко на вирок у "газовій" справі на 16 серпня.

"Я глибоко переконаний, що Юлія Тимошенко буде депутатом Верховної Ради нового, сьомого скликання", - заявив Сергій Власенко.

Опозиція переконана: затягування із розглядом касаційної скарги - це свідчення того, що влада з допомогою суду намагається зірвати оскарження вироку по "газовій" справі у Європейському суді з прав людини. Друга мета, на думку соратників екс-прем'єра, не допустити Юлію Тимошенко до участі у виборах до парламенту.

Водночас, президент Віктор Янукович заявив, що затягує розгляд справ сама Юлія Тимошенко, оскільки обрала такий спосіб політичного захисту.

Занадто багато "якщо"

Сергій Власенко вважає, що дата чергового засідання касаційного суду - 16 серпня - не випадкова і напряму пов'язана із виборами, які відбудуться в Україні 28 жовтня. Він каже, що до цього дня, згідно із законом про вибори Верховної Ради, мають відбутися партійні з'їзди і висунуті кандидати у депутати.

Дійсно, згідно із календарним планом виборчої кампанії, до 13 серпня партії мають не лише провести партійні з'їзди і висунути кандидатів у депутати за партійними списками і у мажоритарних округах, але й подати до Центрвиборчкому документи для їхньої реєстрації.

Я глибоко переконаний, що Юлія Тимошенко буде депутатом Верховної Ради нового, сьомого скликання Сергій Власенко, захисник Юлії Тимошенко

Сергій Власенко вважає, що Європейський суд з прав людини зірве сценарій влади, спрямований на недопущення екс-прем'єра до виборів.

Змальований захисником Юлії Тимошенко сценарій виглядає радше гіпотетичним. Оскільки на шляху його реалізації стоїть багато "якщо".

Перш за все, Європейський суд з прав людини має ухвалити рішення на користь Юлії Тимошенко. І зробити це до того часу, коли в Україні відбудуться парламентські вибори. Якщо уявити, що так і станеться, то держава Україна має виконати це рішення. Тобто, щонайменше Центральна виборча комісія, яка реєструватиме кандидатів у депутати і відмовить першому номеру списку "Батьківщини", судимій Юлії Тимошенко, має переглянути своє рішення і зареєструвати екс-прем'єра.

Сергій Власенко впевнений, що після ухвали Європейського суду так і станеться.

Він також повідомив, що у захисту Юлії Тимошенко після чергового перенесення розгляду касації з'явилися додаткові підстави надати Євросуду матеріали, які свідчать про те, що екс-прем'єр вичерпала можливості захисту у своїй країні.

Сергій Власенко нагадав, що 28 серпня суд має розглядати скаргу Юлії Тимошенко, у якій вона вказує на незаконне, на її думку, обмеження свободи і створення перешкод для політичної діяльності.

"Влада намагається чинити перешкоди з тим, щоб ми не могли посилатися на статтю 6 Європейської конвенції з прав людини. Вона передбачає, що без рішень усіх судових інстанцій у власній країні особа не може звертатися до Євросуду. Проте існує іще одна постанова Європейського суду про те, що коли особа вважає, що вичерпала усі можливості для захисту у своїй країні, вона має право звертатися до суду. Те, що зараз відбувається, це якраз свідчення того, що Юлія Тимошенко вичерпала ці можливості. Ми вже подали до суду частину доказів, які будуть долучені до матеріалів справи. Сьогоднішні події дозволяють нам розширити свої аргументи", - сказав Сергій Власенко журналістам.

Прокурори сумніваються у "спроможності" Тимошенко

З огляду на те, що вона перебуває і лікарні, ми вважаємо, що вона не може повністю скористатися своїм правом у визначенні, чи брати участь у процесі, чи ні Оксана Дрогобицька, прокурор

Дискусії у суді навколо теми спроможності чи неспроможності Юлії Тимошенко брати участь у засіданні не продемонстрували нових аргументів сторін.

Головуючий на судовому засіданні Станіслав Міщенко, коментуючи причини перенесення розгляду скарги Юлії Тимошенко, сказав, що касаційний суд ухвалює рішення "не лише з точки зору кримінального законодавства, а й вивчає, як дотримуються права скаржника" задля об'єктивного розгляду скарги.

Станіслав Міщенко заявив, що на сьогодні суд не отримав достатньої інформації про те, чи не порушуються права Юлії Тимошенко, яка перебуває на стаціонарному лікуванні. Суд і далі чекатиме судово-медичної експертизи, призначеної Харківським районним судом, який розглядає іншу справу проти Юлії Тимошенко - щодо діяльності корпорації "Єдині енергетичні системи України".

Юлія Тимошенко вже написала три листи на адресу суду, у яких вказує, що довіряє захисникам і не має наміру брати участі у засіданні.

Проте прокурор Оксана Дрогобицька вважає, що в листах екс-прем'єра немає чіткої відмови від участі в судовому процесі.

"Якщо прочитати дослівно всі три заяви Тимошенко, в жодній з них не зазначена категорична відмова слухати справу без неї", - сказала Оксана Дрогобицька журналістам.

За словами представника генеральної прокуратури, оскільки Юлія Тимошенко перебуває у лікарні, вона не може ухвалити об’єктивне рішення про її участь у судовому процесі.

"З огляду на те, що вона перебуває і лікарні, ми вважаємо, що вона не може повністю скористатися своїм правом, щоб визначити, чи брати участь у процесі, чи ні", - заявила Оксана Дрогобицька.

Представниця прокуратури каже, що тільки після появи результатів судово-медичної експертизи можна буде зробити остаточні висновки про стан здоров’я Юлії Тимошенко і її здатність брати участь у засіданнях суду.

Юлія Тимошенко мала б бути сама зацікавлена у якнайшвидшому розгляді судом усіх питань, але вона всіляко опирається тому, щоб суди розглядали ці питання. Мабуть, є причини? Це її спосіб захисту - політичний Віктор Янукович, президент України

Проте, адвокат екс-прем'єра Олександр Плахотнюк вже вкотре заявив у суді, що у касаційній інстанції присутність скаржника не є обов'язковою, і це підтверджується досвідом роботи того ж таки Вищого спеціалізованого суду. Захисник також вважає неправомірним використання касаційним судом судово-медичної експертизи, яку призначив інший суд - Харківський районний.

"Виникає питання, за якою процедурою результати експертизи потраплять у матеріали цієї справи?" - запитував у суду Олександр Плахотнюк.

Хто більше зволікає

Однопартійці Юлії Тимошенко переконані, що касаційний суд не ухвалюватиме рішення щодо її скарги, допоки Харківський районний суд не визначиться зі справою екс-прем'єра щодо корпорації ЄЕСУ.

"Якщо у Харкові з'явиться вирок, тоді і з "газовою" справою можуть щось зробити, навіть скасувати вирок Печерського суду, аби показати: ось яка у нас Феміда. Але, як вони очікують, на той час діятиме вирок у іншій справі", - таку думку висловив Тарас Стецьків в інтерв'ю ВВС Україна, пояснюючи причини зволікання із розглядом скарги у касаційному суді.

Однак, логічно буде припустити, що зволікання із розглядом справи у Харківському районному суді - в інтересах самої Юлії Тимошенко. Бо якщо уявити, що касаційний суд скасує вирок у "газовій" справі чи якщо екс-прем'єр виграє справу проти України у Євросуді, а Харківський суд не просунеться у розгляді справи щодо ЄЕСУ, то екс-прем'єр вважатиметься несудимою і може бути звільнена із в'язниці, а значить і матиме змогу брати участь у парламентських виборах 2012 року.

Тим часом, президент Віктор Янукович сказав що, навпаки, із розглядом справи зволікає сама Юлія Тимошенко. За його словами, екс-прем'єр мала б бути зацікавлена у якнайшвидшому завершенні розгляду її справ у судах, але вона всіляко опирається тому, щоб суди розглядали ці питання, повідомляє президентська прес-служба.

"Мабуть, є причини? Це її спосіб захисту - політичний", - сказав президент на зустрічі із членами Клубу головних редакторів країн СНД, Балтії та Грузії, перебуваючи у Криму.

"Ми за те, щоб якомога швидше пройшли суди, судовий процес, і далі вже можна було б зробити висновки", - додав Віктор Янукович.

Як повідомляє президентська прес-служба, президент сказав, що "існує низка питань у справі Юлії Тимошенко, на які немає відповідей".