В Угорщині затримали 97-річного підозрюваного у злочинах часів нацизму

Копирайт изображения AFP Image caption У Центрі Візенталя Ласло Чатарі підозрюють у причетності до депортації євреїв

Поліція Угорщини, як повідомляють у прокуратурі країни, затримала для допитів 97-річного Ласло Чатарі.

Центр Сімона Візенталя вважає його одним з найбільш розшукуваних підозрюваних у нацистських злочинах.

Минулого тижня репортери британської газети The Sun з'ясували, що Ласло Чатарі проживає у Будапешті.

Повідомляється, що прокурори хочуть, аби він залишався під домашнім арештом, що дозволить владі конфіскувати його паспорт.

Для свого віку Ласло Чатарі має гарне фізичне та психічне здоров'я.

Спочатку повідомлялось, що пана Чатарі вже звинуватили у воєнних злочинах, проте з'ясувалось, що його затримали та тільки допитують за підозрою у причетності до них.

Як стверджують у Центрі Сімона Візенталя, Ласло Чатарі був поліцейським у словацькому місті Кошице, яке тоді перебувало у складі Угорщини. Як припускають, він міг бути причетним до депортації близько 300 євреїв з Кошице до українського міста Кам'янець-Подільський, де майже всі вони були вбиті влітку 1941 року.

У 1948 році суд у Чехословаччині заочно засудив Чатарі до смертної кари.

Після війни Ласло Чатарі втік до Канади, де працював арт-дилером у Монреалі та Торонто. У 1997 році влада Канади позбавила його громадянства, після чого він зник.

Як повідомили у The Sun, журналісти видання змогли знайти Ласло Чатарі за допомогою Центру Візенталя, чия операція "Останній шанс" має на меті притягти до відповідальності всіх вцілілих нацистських злочинців.

Минулого року Центр попередив угорську владу про його присутність у країні та надав докази, які, за його даними, свідчать про причетність Ласло Чатарі до воєнних злочинів.