Прокуратура ще раз дослідить обставини смерті активіста "Свободи"

Копирайт изображения www.svoboda.org.ua Image caption "Cвобода" пікетувала Генеральну прокуратуру, після чого було призначене додаткове розслідування

Прокуратура Сумської області повідомила про намір повторно дослідити обставини смерті активіста партії "Свобода" Василя Удода.

"Органи внутрішніх справ Сумської області проводять перевірку в порядку статті 97 Кримінально-процесуального кодексу щодо обставин смерті Василя Удода", - повідомила ВВС Україна керівник прес-служби прокуратури Сумської області Марина Фільченко.

Прокуратура доручила міліції додатково опитати свідків про обставини смерті зазначеної особи.

"Свобода" вважає, що їхнього однопартійця у Конотопі Сумської області вбили, і не погоджується із висновком слідчих про те, що він помер унаслідок гострого панкреатиту.

Активісти партії 7 серпня передали до Генеральної прокуратури звернення, у якому твердять, що Василь Удод збирав матеріали про плантації маку та коноплі на території Конотопського району та про канали збуту наркотичних речовин і що саме ця обставина могла бути причиною його убивства.

Партія у заяві, переданій ВВС Україна, вказує, що обурена поясненнями прес-служби управління внутрішніх справ у Сумській області, у якій наголошується на відсутності ознак насильницької смерті Василя Удода. Його однопартійці також упевнені, що міліція намагається ввести в оману суспільство, твердячи, що він помер від гострого панкреатиту і перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Міліція: це не вбивство

У той же час, управління внутрішніх справ у Сумській області у поширеній заяві наголошує, що Василь Удод помер від гострого панкреатиту і був п'яний, тому порушення кримінальної справи за фактом смерті не планується.

"Першими тіло чоловіка біля столиків для відпочинку поблизу ставка у селі Великий Самбір побачили місцеві рибалки. Вони викликали міліцію. Правоохоронці, які прибули на місце події, оглянули труп і не виявили на ньому ознак насильницької смерті. Розтин тіла показав, що причиною смерті став гострий панкреатит, були також ознаки алкогольного сп'яніння", - ідеться у повідомленні прес-служби УМВС України у Сумській області.

Правоохоронні органи Сумської області поки що не коментують твердження "Свободи" про те, що Василь Удод володів інформацією про наркоторгівлю.

Тим часом, партія "Свобода" поширила повідомлення про те, що власними силами провела розслідування і володіє інформацією про причетних до злочину. За її даними, міліція затримала трьох підозрюваних.

Водночас, керівник прес-служби УВС у Сумській області Ельвіра Біганова заперечила цю інформацію.

"У селі опитують місцевих жителів, оскільки це передбачено оперативно-розшуковими заходами. Але міліція нікого не затримувала", - сказала ВВС Україна речниця сумської міліції.