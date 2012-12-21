В Італії очікують відставки прем'єр-міністра

В Італії найближчим часом очікують відставки глави уряду Клацнути Маріо Монті, який ще раніше обіцяв піти з посади після схвалення бюджету.

Члени парламенту схвалили бюджет на 2013 рік, розроблений урядом Монті, 309-ма голосами. 55 членів парламенту проголосували проти.

Очікують, що пан Монті оголосить про свою відставку на засіданні уряду.

На неділю призначена прес-конференція, до початку якої, найімовірніше, не буде відомо, чи планує глава уряду технократів брати участь у наступних виборах.

Торік пана Монті запросили очолити уряд технократів у складний для Італії час. Цього місяця партія колишнього глави уряду Сильвіо Берлусконі відкликала свою підтримку уряду Монті.

Сам пан Берлусконі, який вже тричі очолював уряд, братиме участь у шостій для себе виборчій кампанії.

Пан Монті після того, як став на чолі непартійного уряду, реалізував низку програм скорочення витрат, які за його словами, відвернули катастрофу.

Професійний економіст та екс-єврокомісар, пан Монті також є пожиттєвим сенатором. Не виключають, що він може повернутися в уряд міністром або ж стати неофіційним лідером центристської коаліції.

У четвер Маріо Монті довелося захищати свою політику "гіркої пігулки" зі скорочення видатків та бюджетної дисципліни у відповідь на критику пана Берлусконі.

У п'ятницю він пожартував, що кінець його технократичного уряду не є наслідком пророцтва майя, посилаючись на передбачення про можливий кінець світу 21 грудня.

Тепер, після ухвалення бюджету, президент Італії Джорджіо Наполітано може розпустити парламент.