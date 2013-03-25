Командувач сирійських повстанців тяжко поранений

Image caption Полковник Асаад пристав на бік опозиції у липні 2011 року

За словами опозиційних активістів, у Сирії від вибуху на сході країни був тяжко поранений командувач повстанців.

Вибухівка розірвалась поруч з машиною, у якій їхав полковник Ріад Асаад, колишній голова Вільної сирійської армії. Інцидент стався у провінції Дейр Зур.

Речник армії повідомив ВВС, що пан Асаад втратив ногу. Зараз він перебуває в шпиталі у Туреччині, його стан стабільний, додав полковник Ареф Хамуд.

Інформацію про те, що поранений полковник був доправлений для лікування до Туреччини, підтвердив його родич та представник турецької влади.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух.

Полковник Асаад, який раніше командував сирійськими повітряними силами, пристав на бік опозиції у липні 2011 року, а через місяць у Туреччині створив Вільну сирійську армію.

Армія об'єднала повстанців, мирних мешканців, які взялись за зброю, та ісламістських бойовиків.

У грудні 2012 року понад 260 лідерів підрозділів армії зустрілись у Анталії та обрали Вищу військову раду, яка складається з 30 членів. Рада обрала новим головнокомандувачем генерала Саліма Ідрісса.

Полковник Асаад залишився визначною фігурою у повстанні - він часто з'являвся на полі бою пліч-о-пліч з повстанцями.

Промова від імені сирійців

Ахмед Моаз Хатіб, колишній лідер опозиційної Сирійської національної коаліції, який у неділю заявив, що йде у відставку, планує цього тижня відвідати саміт у Катарі.

Вони підтримують будь-кого, хто готовий підкоритись, а на тих, хто відмовляється, чекає голод та облога Ахмед Моаз Хатіб про міжнародну спільноту

На своїй сторінці у Facebook пан Хатіб написав, що, "порадившись з надійними особами", він "вирішив виголосити промову від імені сирійського народу".

Нізар Харакі, представник коаліції в Досі, каже, що пан Хатіб очолить делегацію опозиції, яка представлятиме Сирію на зустрічі Ліги арабських держав. Членство у Лізі Сирія втратила у листопаді 2011 року.

У зверненні з приводу своєї відставки пан Хатіб розкритикував міжнародну спільноту за брак зусиль, спрямованих на припинення кровопролиття в Сирії.

"Вони підтримують будь-кого, хто готовий підкоритись, а на тих, хто відмовляється, чекає голод та облога, - заявив він. - Ми більше не будемо принижуватись, щоб догодити комусь, і якщо буде прийняте рішення стратити нас як сирійців, хай так і буде".

Рішення про відставку пан Хатіб прийняв через п'ять днів по тому, як коаліція обрала Гассана Хітто прем'єр-міністром внутрішнього уряду. Таке рішення колишній голова коаліції вважає незрілим.