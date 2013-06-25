Емір Катару проголосив сина своїм наступником

Image caption Правитель Катару вирішив передати владу до молодших рук

Емір Катару, шейх Хамад бін Каліфа Аль Тані, оголосив, що вирішив відійти від влади і передати її своєму сину, шейху Таміму бін Хамаду Аль Тані.

У телевізійному зверненні у день національного свята він заявив, що настав час для приходу до влади "нового покоління".

Катар має треті найбільші за обсягами розвідані запаси газу у світі (15% від загальносвітових), поступаючись лише Росії та Ірану.

Саме на катарський газ, у першу чергу, розраховує отримувати Україна через LNG-термінал, спорудження якого розпочалося поблизу Одеси.

Оглядачі твердять, що така передача влади не характерна для арабських країн Перської затоки, у яких правитель перебуває на посаді до самої смерті або поки його не скинуть.

До цього Катаром впродовж кількох днів ширилися чутки, що 33-річний шейх Тамім готується перебрати владу з рук свого батька, 61-річного еміра Хамада.

Базована у Катарі телекомпанія Аль-Джазіра повідомляє, що у понеділок 24 червня емір оголосив про своє рішення родині та найближчим радникам.

У середу, 26 червня, правитель Катару та його спадкоємець прийматимуть підданих, які мають висловити відданість новому еміру.

Очікується також, що передача влади новому еміру має супроводжуватися і "омолодженням" складу уряду країни. Проте зараз невідомо, чи завершить своє багаторічне перебування на посаді прем'єр-міністра та міністра закордонних справ Катару шейх Хамад бін Яссім Аль Тані.

Ліберальний емірат?

Родина Аль Тані править у Катарі вже понад 150 років.

Хамад бін Халіфа Аль Тані став еміром у 1995 році після безкровного повалення свого батька, який тоді відпочивав у Швейцарії. Заколот відбувся за підтримки армії та сусідніх країн.

За роки правління емір Хамад здійснив низку ліберальних політичних та економічних реформ, перетворивши Катар в одну з найуспішніших та впливових країн Близького Сходу.

У 2003 році він оголосив шейха Таміма - другого сина від другої дружини - своїм спадкоємцем та наступником. Раніше наступником мав стати старший син - шейх Яссім бін Хамад АЛь Тані.

Оглядачі кажуть, що наступний правитель Катару, який здобув освіту у Британії, навряд чи внесе значні зміни у політику свого батька. Він - заступник головнокомандувача збройних сил Катару і водночас очолює Комітет 2030, покликаний втілити довготермінові соціально-економічні реформи в країні.

Шейх Тамім також очолює комітет із підготовки Катару до проведення чемпіонату світу з футболу у 2022 році.

У зовнішній політиці від Катару очікують продовження співпраці із Заходом та підтримку опозиційних сил у Сирії та інших арабських країнах.

Шейх Тамім також успадкує і напружені відносини Катару із деякими сусідами у Перській затоці - особливо із Бахрейном та ОАЕ, які підозрюють Катар у підтримці впливового регіонального ісламістського руху "Братів-мусульман".

Емірат також намагався посилити свій дипломатичний вплив у регіоні. Раніше у червні у столиці Катару відкрили представництво афганського руху "Талібан", як повідомлялося, "для активізації мирних переговорів із США".