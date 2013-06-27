Президент Мурсі: протести можуть паралізувати Єгипет

Image caption Мухаммед Мурсі визнав, що за рік при владі допустився деяких помилок

Президент Єгипту Мухаммед Мурсі застеріг, що вуличні протести "загрожують країні паралічем".

У своїй промові з нагоди року перебування на посаді пан Мурсі визнав, що допустився деяких "помилок", і запропонував опонентам сказати своє слово при внесенні поправок до нової конституції.

Однак він також пригрозив тим, хто, за його словами, готує проти нього змову і намагається "саботувати" демократію.

На вихідних у містах країни планують нові протести з вимогою відправити президента у відставку. Влада вже відправила до цих міст війська.

Перед промовою пана Мурсі у північному місті Мансура сталися криваві сутички.

Під час бійки між прибічниками і противниками уряду загинули двоє людей і поранено 170, сказав речник міністерства охорони здоров'я.

"Радикальні заходи"

Пан Мурсі, член "Братів мусульман", 30 червня 2012 року став першим ісламістським президентом Єгипту, вигравши вибори, які світ визнав вільними і чесними. Його перший рік на посаді був затьмарений неперервними політичними протистояннями та глибоким падінням економіки.

У своєму двогодинному телезверненні, яке вийшло в ефір у середу ввечері, пан Мурсі захищав свої кроки, визнав помилки та пообіцяв негайні й радикальні реформи.

Я звертаюся до опозиції: дорога до змін відкрита. Ми простягаємо вам наші руки Мухаммед Мурсі, президент Єгипту

"Я мав рацію в одних випадках і не мав в інших, - сказав він. – Після року на посаді я зрозумів, що для того, аби революція досягла своєї мети, потрібні радикальні заходи".

Він попросив вибачення за брак пального, який викликав довжелезні черги на автозаправках та розлютив єгиптян, а також за недостатню роботу з молоддю.

Та невдовзі примирливі інтонації пана Мурсі переросли у звинувачення на адресу тих, кого він вважає винними в проблемах Єгипту, повідомляє з Каїра кореспондент ВВС Алім Макбул.

"Я взяв відповідальність за країну, яка блукала в корупції, і напоровся на війну проти себе", - сказав він, назвавши імена кількох політиків, суддів та журналістів, які, за його словами, хочуть "перевести стрілки назад", до епохи Мубарака.

"Політична поляризація і конфлікти досягли стадії, яка загрожує нашому молодому досвіду демократії і може призвести до паралічу та хаосу серед усього народу, – застеріг він. – Вороги Єгипту не шкодують зусиль для саботажу демократії".

Пан Мурсі також звинуватив лідерів опозиції у небажанні брати участь в національному діалозі.

Президент сказав, що в четвер запросить очільників партій, щоб обрати голову комітету, який підготує поправки до конституції. Основний закон затвердили на минулорічному референдумі, що відбувся на тлі протестів з боку секуляристів, лібералів, жінок та представників меншин.

"Я звертаюся до опозиції: дорога до змін відкрита. Ми простягаємо вам наші руки", - сказав він.