ЄСПЛ про справу Ходорковського: з порушеннями, але не політична
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у четвер оголосив, що під час розгляду в Росії "першої справи ЮКОСа", хоч і були порушення, але сама вона не є політичною.
ЄСПЛ відмовився визнати переслідування екс-керівників російської нафтової компанії "ЮКОС" Михайла Ходорковського та Платона Лебедєва політичним, а суддів на процесі 2005 року - залежними та упередженими.
Водночас суд у своєму вердикті заявив, що під час розгляду справи права Ходорковського та Лебедєва були порушені, а їхнє ув'язнення не за місцем проживання - невиправдане.
Це не перша скарга ув'язнених екс-керівників "ЮКОСа" до Європейського суду з прав людини. Схоже з нинішнім рішенням ЄСПЛ ухвалив у 2007 році за скаргою Лебедєва, а в 2011 - за скаргою Ходорковського.
Мати Михайла Ходорковського назвала рішення суду боягузтвом.
"На мене воно (Рішення ЄСПЛ - Ред.) справило враження боягузтва і, можливо, некомпетентності. Тому що, як на мене, тільки сліпоглухоніма людина не може бачити політичної мотивації у всьому, що сталося з ЮКОС. Я боюся вимовити, але напрошується думка про зацікавленість суду в тому, щоб потурати нашому уряду", - заявила Марина Ходорковська в інтерв'ю Російській службі Бі-бі-сі.
Натомість адвокат екс-голови ЮКОСа Карина Москаленко задоволена рішенням.
"Ми глибоко задоволені. Порушення права на справедливий судовий розгляд - найголовніше питання. Рівність сторін у процесі, порядок прийому документів, експертиз та свідоцтв з боку захисту - все це визнано порушеним", - сказала вона Російській службі Бі-бі-сі.
Справа "ЮКОСу"
Ходорковський та Лебедєв перебувають за ґратами з 2003 року, вони мають вийти на свободу у 2014 році.
У 2005 році їх засудили до дев'яти років ув'язнення за ухиляння від сплати податків. У грудні 2010 року їх визнали винними у розкраданні нафти, видобутої "ЮКОСом", і засудили до 14 років. У грудні 2012 року Московський міський суд знизив їм обом покарання до 11 років.
Прихильники Михайла Ходорковського, пише Російська служба Бі-бі-сі, вказують на вибіркове застосування закону та обвинувальний ухил у "першій справі ЮКОСа". Вони називають справжньою причиною переслідування його політичну активність, а також критику корупції і неефективного менеджменту в державних корпораціях.