ЄСПЛ про справу Ходорковського: з порушеннями, але не політична

Image caption Європейський суд не визнав "першу справу ЮКОСа" політичною

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у четвер оголосив, що під час розгляду в Росії "першої справи ЮКОСа", хоч і були порушення, але сама вона не є політичною.

ЄСПЛ відмовився визнати переслідування екс-керівників російської нафтової компанії "ЮКОС" Михайла Ходорковського та Платона Лебедєва політичним, а суддів на процесі 2005 року - залежними та упередженими.

Водночас суд у своєму вердикті заявив, що під час розгляду справи права Ходорковського та Лебедєва були порушені, а їхнє ув'язнення не за місцем проживання - невиправдане.

Це не перша скарга ув'язнених екс-керівників "ЮКОСа" до Європейського суду з прав людини. Схоже з нинішнім рішенням ЄСПЛ ухвалив у 2007 році за скаргою Лебедєва, а в 2011 - за скаргою Ходорковського.

Мати Михайла Ходорковського назвала рішення суду боягузтвом.

"На мене воно (Рішення ЄСПЛ - Ред.) справило враження боягузтва і, можливо, некомпетентності. Тому що, як на мене, тільки сліпоглухоніма людина не може бачити політичної мотивації у всьому, що сталося з ЮКОС. Я боюся вимовити, але напрошується думка про зацікавленість суду в тому, щоб потурати нашому уряду", - заявила Марина Ходорковська в інтерв'ю Російській службі Бі-бі-сі.

Натомість адвокат екс-голови ЮКОСа Карина Москаленко задоволена рішенням.

"Ми глибоко задоволені. Порушення права на справедливий судовий розгляд - найголовніше питання. Рівність сторін у процесі, порядок прийому документів, експертиз та свідоцтв з боку захисту - все це визнано порушеним", - сказала вона Російській службі Бі-бі-сі.

Справа "ЮКОСу"

Ходорковський та Лебедєв перебувають за ґратами з 2003 року, вони мають вийти на свободу у 2014 році.

У 2005 році їх засудили до дев'яти років ув'язнення за ухиляння від сплати податків. У грудні 2010 року їх визнали винними у розкраданні нафти, видобутої "ЮКОСом", і засудили до 14 років. У грудні 2012 року Московський міський суд знизив їм обом покарання до 11 років.

Прихильники Михайла Ходорковського, пише Російська служба Бі-бі-сі, вказують на вибіркове застосування закону та обвинувальний ухил у "першій справі ЮКОСа". Вони називають справжньою причиною переслідування його політичну активність, а також критику корупції і неефективного менеджменту в державних корпораціях.