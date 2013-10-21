ЄСПЛ розкритикував Росію за розслідування вбивств у Катині

Копирайт изображения AP Image caption Під Катинню загинули понад 20 тисяч польських військовополонених

Європейський суд з прав людини постановив, що Росія порушила Європейську конвенцію з прав людини, коли зробила секретними підстави для припинення розслідування масового вбивства в Катині в 1940 році, в результаті якого загинули понад 20 тисяч польських військовополонених.

Водночас у рішенні ЄСПЛ також зазначено, що суд не має повноважень ухвалювати рішення щодо ефективності російського розслідування подій у Катині, тому що вони сталися задовго до набрання чинності Конвенцією.

Рішення суду винесли за скаргами 15 родичів загиблих поляків, які стверджували, що російська влада неефективно розслідувала загибель їхніх близьких, а також зневажливо поставилися до прохань надати інформацію про долю загиблих на заході Росії.

Судді у Страсбургу відхилили вимогу позивачів про отримання справедливої компенсації у справі, відомій як "Яновець проти Росії".

Суд також заявив, що родичі загиблих поляків можуть не сумніватися у тому, що їх близьких вбили, адже про них не було звістки з 1940 року.

Секретні документи

Москва визнала вину радянської сторони в загибелі полонених в 1990 році. Після цього почалося розслідування.

У 2004 році Росія припинила розслідування катинської справи у зв'язку зі смертю винних.

Документи досі засекречені, польська сторона не мала доступу до цієї та будь-якої іншої інформації про розслідування.

Нікого ніколи не визнавали винним через це масове вбивство.

Польські сім’ї скаржилися щодо катинської справи до Європейського суду з прав людини у 2007 та 2009 роках. Згодом їх об'єднали в єдине провадження.

Копирайт изображения Reuters Image caption Меморіальний комплекс в Катині

У 2012 році Європейський суд з прав людини частково задовольнив позов, поданий родичами 12 польських офіцерів, які стали жертвами масових вбивств під Катинню.

Суд визнав Росію винною в порушенні статті Європейської конвенції з прав людини про заборону тортур та нелюдське і таке, що принижує гідність, ставлення.

У 2010 році Росія оприлюднила шість колись засекречених документів про масові вбивства під Катинню.

Польща неодноразово вимагала, щоб Росія розсекретила усі документи щодо Катині.

"Запеклі вороги"

У 2010 році російська Дума прийняла заяву про трагедію в Катині, у якій наголошувалося, що вбивства були скоєні за прямою вказівкою Йосипа Сталіна та інших радянських лідерів.

Image caption На фото, датованому 1943 роком, показано розкопки масових поховань у Катині

НКВС розстріляв полонених поляків у квітні і травні 1940 року в Катинському лісі біля Смоленська, у селі Мідне Тверської області та селі П'ятихатки на території радянської України, а також на території Білорусі.

Як йдеться в одному з оприлюднених секретних документів, їх розстріляли за особистим розпорядженням Лаврентія Берії, який очолював НКВС.

У записці Сталіну від 5 березня 1940 Берія відзначає, що польські військовополонені є "заклятими ворогами радянської влади, які сповнені ненависті до радянського устрою".

У квітні 2010 року представники польського керівництва мали приїхати на пам'ятні заходи в Катинь, однак урядовий Ту-154 розбився, не долетівши кількох сотень метрів до аеропорту під Смоленськом.

Внаслідок катастрофи загинули президент Польщі Лех Качинський, його дружина і представники найвищого керівництва Польщі.