ПР заявляє, що не голосуватиме за законопроекти по Тимошенко

Image caption Опозиція зібрала під парламентом кілька тисяч своїх прихильників

Партія регіонів заявляє, що не планує голосувати за законопроекти щодо вирішення питання Юлії Тимошенко, а натомість пропонує створити робочу групу. Опозиція назвала ці умови неприйнятними.

З самого ранку представники опозиційних сил розпочали мітинг під Верховною Радою під гаслами європейської інтеграції України.

У четвер парламент має розглянути чотири законопроекти, покликані вирішити питання щодо лікування екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, однак напередодні профільний комітет Верховної Ради не схвалив жодного із цих проектів закону.

Одразу після початку роботи Верховної Ради була оголошена 30-хвилинна перерва.

ПР не голосуватиме

Заступник глави фракції Партії регіонів Михайло Чечетов заявив, що представники його фракції не мають наміру підтримувати жоден з чотирьох проектів щодо вирішення питання екс-прем'єра Юлії Тимошенко, а натомість пропонують створити комісію для напрацювання спільного проекту закону.

Як повідомляє кореспондент ВВС Україна, пан Чечетов спрогнозував, що такий законопроект міг би бути ухвалений парламентом вже через тиждень, тобто після 18 листопада.

"Ми пропонуємо зараз ухвалити рішення про створення робочої групи, яка напрацює спільний закон щодо вирішення питання Тимошенко. Наступного тижня він би був розроблений, а ще через тиждень, коли будуть пленарні засідання, його б ухвалили більш, ніж 300 голосами", - сказав пан Чечетов.

Опозиція назвала неприйнятними такі пропозиції Партії регіонів.

"Пропозиція створити робочу групу і голосувати за закон щодо Тимошенко через два тижні є неприйнятною, адже це голосування відбудеться після 18 листопада, коли рада міністрів (закордонних справ - Ред.) ЄС буде ухвалювати рішення щодо підписання угоди з Україною", - заявив ВВС Україна заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.

Опозиційний протест

У четвер зранку опозиційні партії привели під стіни парламенту кілька тисяч своїх прихильників.

Колона під прапорами партій УДАР, "Свобода" і "Батьківщині" пройшла від Європейської площі по вулиці Грушевського і перекрила рух транспорту навпроти Верховної Ради.

Демонстранти тримають плакати "Україна - це Європа", "Юлі - волю", "Геть московських окупантів".

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Депутати від опозиційної фракції "Батьківщина" влаштували флешмоб перед входом до Верховної Ради. Кожен з учасників тримав у руках одну велику букву, які разом утворили словосполучення "Юлі - волю!".

У сесійній залі депутати з фракції "Батьківщина" також розгорнули на трибуні величезний слоган "Юлі - волю!".

Напередодні профільний комітет Верховної Ради відправив на доопрацювання всі чотири законопроекти, які могли б вирішити питання з ув'язненою екс-прем'єр-міністром Юлією Тимошенко.

Представники Партії регіонів мали зауваження до всіх законопроектів, що їх розглядав комітет, водночас заявляючи, що час на створення компромісного законопроекту ще є.

Експерти кажуть, що останнім днем, коли парламент може ухвалити законопроект, котрий дозволить Юлії Тимошенко виїхати на лікування до Німеччини перед 18 листопада, є четвер, 7 листопада.

18 листопада міністри закордонних справ країн ЄС мають вирішити, чи буде підписана на саміті у Вільнюсі Угода про Асоціацію ЄС та України.

В Україні зараз перебувають представники місії Європарламенту Пет Кокс та Олександр Квасневський. Щоразу під час приїзду місії пан Кокс і пан Квасневський зустрічаються з президентом України Віктором Януковичем та ув'язненою екс-прем'єром Юлією Тимошенко.

За очікуваннями, 14 листопада місія Кокса-Квасневського оприлюднить остаточний висновок своєї роботи, а 18 листопада на основі цього звіту Рада міністрів закордонних справ ЄС ухвалюватиме рішення щодо можливості підписання Угоди про асоціацію з Україною.