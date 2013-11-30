"Беркут" розігнав протестувальників на Майдані

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

У ніч на 30 листопаді на київському Майдані незалежності спецзагін "Беркут" розігнав мітингувальників, які протестували проти рішення уряду зупинити підготовку до Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Десятки людей було жорстоко побито, серед них багато студентів - як дівчат, так і хлопців, у декого криваві травми голови.

35 людей міліціонери затримали, але згодом відпустили.

У столичній "швидкій" повідомляють, що за медичною допомогою звернулися 35 людей, сімох з них госпіталізували. У міліції заявляють про 12 постраждалих міліціонерів.

"Десятки жорстоко побитих"

Як повідомили у київській міліції, проти учасників мітингу відкрили два кримінальних провадження - за статтями "спротив представникам влади" і "хуліганство". У МВС розгін протестувальників пояснюють провокаціями з їхнього боку

"Активні дії представники Беркуту розпочали після того, як мітингувальники почали чинити опір міліціонерам, кидати у них сміттям, склянками, пляшками з водою та підпаленими палками", - сказано на сайті МВС.

За словами очевидців, штурм Євромайдану почався приблизно о четвертій ранку. Напередодні ввечері до місця підтягнути велику кількість бійців.

"За моїми оцінками, ми можемо говорити про десятки жорстоко побитих людей, можливо, сотні. Кілька десятків затриманих", - заявив депутат парламенту від "Батьківщини" Андрій Шевченко.

На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці "Беркуту" витісняють людей з-під монументу Незалежності, б'ючи їх кийками. Декого продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах видно людей із закривавленими обличчями.

Image caption Більшість нічних мітингувальників - студенти. Багато з них приїхали з інших міст

Там в основному були студенти. Почали грубо штовхати, скидати зі сходів, на скло, все в перемішку Ніна Прокоф'єва, свідок подій

Київська студентка Ніна Прокоф'єва, яка була свідком подій, розповіла ВВС Україна, що ще перед 4-ю годиною ранку на Майдан почали завозити вантажною машиною елементи новорічної ялинки, яку зводять неподалік місця протесту. Тоді ж загони міліції оточили близько тисячі активістів, які мирно протестували і співали пісні.

"Люди, які там стояли, їх почали бити - неважливо, дівчата це чи хлопці. Там в основному були студенти. Почали грубо штовхати, скидати зі сходів, на скло, все в перемішку",- розказала пані Прокоф'єва.

Вона також каже, що бачила людей з травмами голови, яких забирала швидка.

Студентка розповідає, що опору міліції ніхто з протестувальників не чинив, але й розходити самостійно не збирався.

Реакція США

Посол Сполучених Штатів в Україні Джеффрі Пайєтт засудив застосування сили проти учасників Євромайдану у Києві.

"Поки що працюють над тим, щоб зрозуміти, що сталося, але звичайно, засуджують застосування сили проти мирних зборів. Потім скажу більше", - написав дипломат на своїй сторінці у Twitter.

Один з його попередників - Стівен Пайфер - також написав: "Застосування Януковичем сили проти протестувальників в Україні є небезпечним поворотом. Це продовжуватиме ізолювати його від ЄС та США".

Напередодні Джеффрі Пайєтт попередив, що перешкоджання мирним маніфестаціям в Україні матиме серйозні наслідки.

Image caption Сходи стели Незалежності раніше служили сценою для мітингувальників

Image caption Серед побитих як чоловіки, так і жінки

Протести у центрі Києві почалися минулої п'ятниці у зв'язку з рішенням уряду призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Після саміту "Східного партнерства" ЄС у Вільнюсі, на якому президент Янукович не підписав угоду, демонстранти у Києві ухвалили резолюцію Євромайдану із закликом до відставки президента і уряду.

План подальших дій учасники протестів обіцяли ухвалити під час народного віча 1 грудня у неділю.