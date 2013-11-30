"Беркут" розігнав протестувальників на Майдані
У ніч на 30 листопаді на київському Майдані незалежності спецзагін "Беркут" розігнав мітингувальників, які протестували проти рішення уряду зупинити підготовку до Угоди про асоціацію з Євросоюзом.
Десятки людей було жорстоко побито, серед них багато студентів - як дівчат, так і хлопців, у декого криваві травми голови.
35 людей міліціонери затримали, але згодом відпустили.
У столичній "швидкій" повідомляють, що за медичною допомогою звернулися 35 людей, сімох з них госпіталізували. У міліції заявляють про 12 постраждалих міліціонерів.
"Десятки жорстоко побитих"
Як повідомили у київській міліції, проти учасників мітингу відкрили два кримінальних провадження - за статтями "спротив представникам влади" і "хуліганство". У МВС розгін протестувальників пояснюють провокаціями з їхнього боку
"Активні дії представники Беркуту розпочали після того, як мітингувальники почали чинити опір міліціонерам, кидати у них сміттям, склянками, пляшками з водою та підпаленими палками", - сказано на сайті МВС.
За словами очевидців, штурм Євромайдану почався приблизно о четвертій ранку. Напередодні ввечері до місця підтягнути велику кількість бійців.
"За моїми оцінками, ми можемо говорити про десятки жорстоко побитих людей, можливо, сотні. Кілька десятків затриманих", - заявив депутат парламенту від "Батьківщини" Андрій Шевченко.
На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці "Беркуту" витісняють людей з-під монументу Незалежності, б'ючи їх кийками. Декого продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах видно людей із закривавленими обличчями.
Київська студентка Ніна Прокоф'єва, яка була свідком подій, розповіла ВВС Україна, що ще перед 4-ю годиною ранку на Майдан почали завозити вантажною машиною елементи новорічної ялинки, яку зводять неподалік місця протесту. Тоді ж загони міліції оточили близько тисячі активістів, які мирно протестували і співали пісні.
"Люди, які там стояли, їх почали бити - неважливо, дівчата це чи хлопці. Там в основному були студенти. Почали грубо штовхати, скидати зі сходів, на скло, все в перемішку",- розказала пані Прокоф'єва.
Вона також каже, що бачила людей з травмами голови, яких забирала швидка.
Студентка розповідає, що опору міліції ніхто з протестувальників не чинив, але й розходити самостійно не збирався.
Реакція США
Посол Сполучених Штатів в Україні Джеффрі Пайєтт засудив застосування сили проти учасників Євромайдану у Києві.
"Поки що працюють над тим, щоб зрозуміти, що сталося, але звичайно, засуджують застосування сили проти мирних зборів. Потім скажу більше", - написав дипломат на своїй сторінці у Twitter.
Один з його попередників - Стівен Пайфер - також написав: "Застосування Януковичем сили проти протестувальників в Україні є небезпечним поворотом. Це продовжуватиме ізолювати його від ЄС та США".
Напередодні Джеффрі Пайєтт попередив, що перешкоджання мирним маніфестаціям в Україні матиме серйозні наслідки.
Протести у центрі Києві почалися минулої п'ятниці у зв'язку з рішенням уряду призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Після саміту "Східного партнерства" ЄС у Вільнюсі, на якому президент Янукович не підписав угоду, демонстранти у Києві ухвалили резолюцію Євромайдану із закликом до відставки президента і уряду.
План подальших дій учасники протестів обіцяли ухвалити під час народного віча 1 грудня у неділю.