ЦВК зняла з виборів єдиного кандидата від опозиції в 94 окрузі

Image caption Віктор Романюк вів виборчу кампанію через інтернет

Центральна виборча комісія в четвер скасувала реєстрацію кандидата в депутати від "Батьківщини" Віктора Романюка.

Про це BBC Україна повідомив заступник ЦВК Андрій Магера.

"В четвер Центральна виборча комісія більшістю голосів ухвалила рішення про скасування реєстрації кандидата в 94 окрузі від партії "Батьківщина" Віктора Романюка. 10 членів проголосували "за", п’ять утримались", - заявив пан Магера.

За словами заступника глави ЦВК, підставою для такого рішення була ухвала Вищого адміністративного суду України.

"У цій справі не були дотримані строки оскарження. Пан Романюк був зареєстрований кандидатом в перші ж дні виборчої кампанії. Встановлений законом 5-денний строк для оскарження того рішення судом дотриманий не був. Якби скасування реєстрації відбулося в установлений законом строк, то партія "Батьківщина" ще мала б можливість висунути іншого кандидата. Зараз такої можливості вже немає", - розповів Андрій Магера.

Невдала друга спроба

Віктор Романюк на виборах 2012 року впевнено переміг в 94 окрузі, проте результат виборів був скасований у судовому порядку.

В четвер Центральна виборча комісія більшістю голосів ухвалила рішення про скасування реєстрації кандидата в 94 окрузі від партії "Батьківщина" Віктора Романюка. 10 членів проголосували "за", п’ять утримались Андрій Магера, заступник голови ЦВК

На повторних виборах 15 грудня 2013 року Віктор Романюк став єдиним кандидатом від трьох опозиційних партій – "Батьківщини", "УДАРу" та "Свободи".

За рішення про його реєстрацію проголосували всі 15 членів ЦВК.

Віктор Романюк вів виборчу кампанію з Італії, де переховується від українських правоохоронців.

1 грудня Київський окружний апеляційний суд ухвалив рішення про скасування реєстрації Віктора Романюка кандидатом у народні депутати у 94-му виборчому окрузі.

Суд ухвалив таке рішення за позовом громадянина Володимира Шпаковича (на виборах 2012 року висувався у 95-му окрузі від партії "Наша Україна").

За даними "Української правди", текст позову один в один копіює текст скарг на Центральну виборчу комісію, які подавав ще один кандидат у депутати по цьому округу Юрій Кармазін.

3 грудня Центральна виборча комісія звернулася до Вищого адміністративного суду перевірити законність скасування Київським апеляційним адміністративним судом реєстрації кандидатом у депутати в окрузі №94 (Київська область) Віктора Романюка від "Батьківщини".

Як повідомив голова ЦВК Михайло Охендовський, комісія направила у вівторок дві скарги у Вищий адміністративний суд, повідомили "Українські новини".

ЦВК не згодна з рішенням Київського апеляційного адміністративного суду та вважає своє рішення законним і обґрунтованим Михайло Охендовський, голова ЦВК

В одній з них ЦВК просила перевірити законність рішення Київського апеляційного суду, який відмовив Центвиборчкому залишити без розгляду позов Володимира Шпаковича із проханням про скасування реєстрації Романюка.

У другій - ЦВК просила розглянути правомірність рішення Київського апеляційного суду про скасування реєстрації Віктора Романюка кандидатом у депутати.

"ЦВК не згодна з рішенням Київського апеляційного адміністративного суду та вважає своє рішення законним і обґрунтованим", - сказав тоді Охендовський.

Заступник голови ЦВК Андрій Магера заявляв, що терміни оскарження реєстрації Віктора Романюка давно минули.

4 грудня ВАСУ відхилив звернення ЦВК та визнав законним рішення Київського апеляційного адміністративного суду.