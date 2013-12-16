На "антимайдані" в Києві виступали несправжні "Пісняри"

Image caption Проурядовий мітинг на Європейській площі в Києві

У Мінську спалахнув скандал після повідомлення про те, що білоруські "Пісняри" виступали на підтримку української влади на "антимайдані" в Києві, але згодом з'ясувалося, що до України приїхав колектив з російського Зеленограда.

"Це були "ліві" якісь "Пісняри". Ми їх не культивуємо і тим більше не стежимо за їхньою творчістю. Ми вже багато судових процесів виграли, але, тим не менше, настільки затребуваний бренд, що поки що зупинити цей процес неможливо", - заявив художній керівник білоруських "Піснярів" В'ячеслав Шарапов.

"Законні" "Пісняри", за його словами, воліють не втручатися в політику, а українцям співчувають: "Ми дуже любимо український народ і Україну, і нам соромно за те, що там відбувається. Треба вже якось визначитися: або туди, або туди".

Недержавна білоруська преса розшукала вокально-інструментальний колектив з російського Зеленограда, який під ім'ям "Пісняри" вітав у суботу учасників проурядового мітингу на Європейській площі в Києві.

Представник цього колективу Віктор Молчанов пояснює, що музиканти виступали з концертом у місті Українка, і їм запропонували виступити ще й у Києві "на народних гуляннях". За його словами, на "антимайдан" російських музикантів заманили обманом.